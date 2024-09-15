Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призывает всех жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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Воздушные Силы ВСУ проинформировали о вражеских БпЛА, которые направляются в сторону Киевщины. Кроме того, Киевская ОВА предупредила, что в области работают силы ПВО.