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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО

Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 19:02  •  1716 просмотра

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В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призывает всех жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

 В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.  

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты

- говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные Силы ВСУ проинформировали о вражеских БпЛА, которые направляются в сторону Киевщины. Кроме того, Киевская ОВА предупредила, что в области работают силы ПВО.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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