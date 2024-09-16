Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

Киев стал объектом восьмой воздушной атаки оккупантов в сентябре. ПВО сбила вокруг столицы почти два десятка вражеских БпЛА. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В ночь на понедельник вражеские войска применили ударные беспилотники, вероятно, типа "Shahed".

Объявление воздушной тревоги в столице произошло около двух часов ночи и продолжалось примерно три с половиной часа. Беспилотники атаковали Киев с разных направлений и в нескольких группах. Противовоздушная оборона смогла уничтожить почти два десятка вражеских БпЛА в воздушном пространстве вокруг города.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Дальнейшие детали относительно типа и количества вражеских беспилотников будут предоставлены в отчетах Воздушных Сил.

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