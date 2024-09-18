Завтра, 19 сентября, Европарламент рассмотрит резюлюзицю относительно отмены для Украины ограничений на использование западной орои для ударов по территории рф. Об этом передает издание RAI News, пишет УНН.

Европейский парламент призывает государства-члены немедленно отменить ограничения на использование западных систем вооружений, поставленных в Украину, против законных военных целей на территории России, которые препятствуют способности Украины полностью реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом - говорится в согласованном тексте резолюции Европарламента.

Голосовать евродепутаты будут завтра в 12:00 на пленарном заседании.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который завершает свою каденцию, в понедельник выразил поддержку обсуждению вопроса использования Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России. Однако окончательное решение по этому вопросу должны принимать отдельные союзники.

Британія не схвалить удари України по рф далекобійною зброєю без згоди США - The Times