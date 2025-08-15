Трамп обговорював з міністром фінансів Норвегії Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп минулого місяця несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торговельні тарифи та свою заявку на Нобелівську премію миру. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

Інформацію про цей дзвінок Politico підтвердив посадовець в Осло.

Це правда, що президент Трамп зателефонував мені за кілька днів до його розмови з прем'єр-міністром (Йонасом — ред.) Стере. У розмові також брали участь кілька співробітників адміністрації президента (Трампа — ред.), зокрема міністр фінансів (Скотт — ред.) Бессент і торговий представник (Джеймісон — ред.) Грір - повідомив виданню Столтенберг.

За словами міністра, вони з Трампом обговорили тарифи, економічну співпрацю. Однак подробиць розмови Столтенберг не розповів.

