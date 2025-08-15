$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 31968 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 46613 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 43412 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 31621 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 34897 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 49729 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 163958 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 87576 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 85246 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 74983 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Трамп обговорював з міністром фінансів Норвегії Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Дональд Трамп телефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу. Розмова стосувалася торговельних тарифів та Нобелівської премії миру.

Трамп обговорював з міністром фінансів Норвегії Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп минулого місяця несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торговельні тарифи та свою заявку на Нобелівську премію миру. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

Інформацію про цей дзвінок Politico підтвердив посадовець в Осло.

Це правда, що президент Трамп зателефонував мені за кілька днів до його розмови з прем'єр-міністром (Йонасом — ред.) Стере. У розмові також брали участь кілька співробітників адміністрації президента (Трампа — ред.), зокрема міністр фінансів (Скотт — ред.) Бессент і торговий представник (Джеймісон — ред.) Грір

- повідомив виданню Столтенберг.

За словами міністра, вони з Трампом обговорили тарифи, економічну співпрацю. Однак подробиць розмови Столтенберг не розповів.

Нагадаємо

Президент США неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію за свою посередницьку діяльність у різних міжнародних конфліктах. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон каже, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу серед тих, хто запропонує кандидатуру нинішнього президента-республіканця на цю премію. 

Камбоджа планує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це пов'язано з його роллю у припиненні конфлікту між Таїландом і Камбоджею, що призвело до припинення вогню.

Член Палати представників Бадді Картер висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп, за словами Картера, відіграв ключову роль у досягненні перемир'я та запобіганні отриманню Іраном ядерної зброї.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні задля Нобелівської премії миру. Трамп позиціонує себе як посередник, не приймаючи жодної зі сторін, і випробовує різні методи для досягнення переговорів.

Трамп може переключитися з України на Близький Схід заради Нобелівської премії миру - Болтон 30.05.25, 18:10 • 5034 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Камбоджа
Олексій Резніков
Ізраїль
Осло
Таїланд
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Єнс Столтенберг
Україна
Іран