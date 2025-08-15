$41.510.09
Трамп обсуждал с министром финансов Норвегии Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Дональд Трамп звонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу. Разговор касался торговых тарифов и Нобелевской премии мира.

Трамп обсуждал с министром финансов Норвегии Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы и свою заявку на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.

Детали

Информацию об этом звонке Politico подтвердил чиновник в Осло.

Это правда, что президент Трамп позвонил мне за несколько дней до его разговора с премьер-министром (Йонасом — ред.) Стере. В разговоре также участвовали несколько сотрудников администрации президента (Трампа — ред.), в том числе министр финансов (Скотт — ред.) Бессент и торговый представитель (Джеймисон — ред.) Грир

- сообщил изданию Столтенберг.

По словам министра, они с Трампом обсудили тарифы, экономическое сотрудничество. Однако подробностей разговора Столтенберг не рассказал.

Напомним

Президент США неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон говорит, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху среди тех, кто предложит кандидатуру нынешнего президента-республиканца на эту премию. 

Камбоджа планирует выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это связано с его ролью в прекращении конфликта между Таиландом и Камбоджей, что привело к прекращению огня.

Член Палаты представителей Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Трамп, по словам Картера, сыграл ключевую роль в достижении перемирия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

Бывший министр обороны Алексей Резников считает, что Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине ради Нобелевской премии мира. Трамп позиционирует себя как посредник, не принимая ни одной из сторон, и испытывает различные методы для достижения переговоров.

