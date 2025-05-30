Трамп может переключиться с Украины на Ближний Восток ради Нобелевской премии мира – Болтон
Киев • УНН
Трамп может отойти от Украины и сосредоточиться на Ближнем Востоке, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Если россия не пойдет на уступки, США могут выйти из переговоров.
Президент США Дональд Трамп может отойти от посредничества по завершению войны в Украине, и сосредоточиться на конфликте на Ближнем Востоке ради получения Нобелевской премии мира. Об этом в интервью El Pais заявил Бывший советник Трампа Джон Болтон, передает УНН.
Он всегда хотел ее получить, с тех пор как ее получил Барак Обама, а он считал, что не заслуживает ее. Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Получит ли он ее за Украину, или за Ближний Восток, или за посредничество между Индией и Пакистаном - не имеет значения. Если он не получит ее в Украине, если его друг владимир путин не предпримет шагов, необходимых для мира, он отойдет от этих переговоров и сосредоточится на Ближнем Востоке. Вот почему он отправил своего представителя Стива Виткоффа на переговоры с Ираном: если Израиль уничтожит ядерную программу Ирана, он не получит Нобелевскую премию, но если он сможет договориться с Ираном о ее отключении, то получит
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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность выхода из переговоров по установлению мира в Украине в случае принятия россией "неправильного решения продолжать катастрофическую войну".
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проинформировал спецпредставителя президента США Стивена Виткоффа о важности присутствия представителей США и Европейского Союза во время очередного раунда переговоров с россией о мире в Украине.
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Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что россия заявляет о готовности продолжать и усиливать боевые действия несмотря на стремление всего цивилизованного мира к миру. Ее риторика является пощечиной всем государствам, выступающим за мир.