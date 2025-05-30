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Трамп может переключиться с Украины на Ближний Восток ради Нобелевской премии мира – Болтон

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Трамп может отойти от Украины и сосредоточиться на Ближнем Востоке, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Если россия не пойдет на уступки, США могут выйти из переговоров.

Трамп может переключиться с Украины на Ближний Восток ради Нобелевской премии мира – Болтон

Президент США Дональд Трамп может отойти от посредничества по завершению войны в Украине, и сосредоточиться на конфликте на Ближнем Востоке ради получения Нобелевской премии мира. Об этом в интервью El Pais заявил Бывший советник Трампа Джон Болтон, передает УНН.

Он всегда хотел ее получить, с тех пор как ее получил Барак Обама, а он считал, что не заслуживает ее. Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Получит ли он ее за Украину, или за Ближний Восток, или за посредничество между Индией и Пакистаном - не имеет значения. Если он не получит ее в Украине, если его друг владимир путин не предпримет шагов, необходимых для мира, он отойдет от этих переговоров и сосредоточится на Ближнем Востоке. Вот почему он отправил своего представителя Стива Виткоффа на переговоры с Ираном: если Израиль уничтожит ядерную программу Ирана, он не получит Нобелевскую премию, но если он сможет договориться с Ираном о ее отключении, то получит 

- сказал Болтон.

Дополнение

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность выхода из переговоров по установлению мира в Украине в случае принятия россией "неправильного решения продолжать катастрофическую войну".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проинформировал спецпредставителя президента США Стивена Виткоффа о важности присутствия представителей США и Европейского Союза во время очередного раунда переговоров с россией о мире в Украине.

В столице Турции Стамбуле в понедельник, 2 июня, ожидается следующий раунд переговоров между Украиной и россией. Наше государство, которое неоднократно заявляло о своей приверженности переговорному процессу, заявило о готовности к новой встрече с представителями государства-агрессора.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что россия заявляет о готовности продолжать и усиливать боевые действия несмотря на стремление всего цивилизованного мира к миру. Ее риторика является пощечиной всем государствам, выступающим за мир.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Стив Уиткофф
Израиль
Барак Обама
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