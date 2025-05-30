Трамп может переключиться с Украины на Ближний Восток ради Нобелевской премии мира – Болтон

Президент США Дональд Трамп может отойти от посредничества по завершению войны в Украине, и сосредоточиться на конфликте на Ближнем Востоке ради получения Нобелевской премии мира. Об этом в интервью El Pais заявил Бывший советник Трампа Джон Болтон, передает УНН.

Он всегда хотел ее получить, с тех пор как ее получил Барак Обама, а он считал, что не заслуживает ее. Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Получит ли он ее за Украину, или за Ближний Восток, или за посредничество между Индией и Пакистаном - не имеет значения. Если он не получит ее в Украине, если его друг владимир путин не предпримет шагов, необходимых для мира, он отойдет от этих переговоров и сосредоточится на Ближнем Востоке. Вот почему он отправил своего представителя Стива Виткоффа на переговоры с Ираном: если Израиль уничтожит ядерную программу Ирана, он не получит Нобелевскую премию, но если он сможет договориться с Ираном о ее отключении, то получит