Трамп може переключитися з України на Близький Схід заради Нобелівської премії миру - Болтон

Президент США Дональд Трамп може відійти від посередництва щодо завершення війни в Україні, та зосередитися на конфлікті на Близькому Сході заради отримання Нобелівської премії миру. Про це в інтерв’ю El Pais заявив Колишній радник Трампа Джон Болтон, передає УНН.

Він завжди хотів її отримати, відтоді як її отримав Барак Обама, а він вважав, що не заслуговує на неї. Трамп хоче Нобелівську премію миру. Чи отримає він її за Україну, чи за Близький Схід, чи за посередництво між Індією та Пакистаном - не має значення. Якщо він не отримає її в Україні, якщо його друг володимир путін не зробить кроків, необхідних для миру, він відійде від цих переговорів і зосередиться на Близькому Сході. Ось чому він відправив свого представника Стіва Віткоффа на переговори з Іраном: якщо Ізраїль знищить ядерну програму Ірану, він не отримає Нобелівську премію, але якщо він зможе домовитися з Іраном про її відключення, то отримає - сказав Болтон.

Доповнення

Сполучені Штати Америки розглядають можливість виходу з переговорів щодо встановлення миру в Україні у випадку ухвалення росією "неправильного рішення продовжувати катастрофічну війну".

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував спецпредставника президента США Стівена Віткоффа про важливість присутності представників США та Європейського Союзу під час чергового раунду переговорів з росією щодо миру в Україні.

У столиці Туреччини Стамбулі в понеділок, 2 червня, очікується наступний раунд переговорів між Україною і росією. Наша держава, яка неодноразово заявляла про свою відданість переговорному процесу, заявила про готовність до нової зустрічі з представниками держави-агресора.

Нагадаємо

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що росія заявляє про готовність продовжувати та посилювати бойові дії попри прагнення усього цивілізованого світу до миру. Її риторика є ляпасом усім державам, які виступають за мир.