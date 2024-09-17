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Під керівництвом нового генсека: у НАТО анонсували засідання міністрів оборони Альянсу

Під керівництвом нового генсека: у НАТО анонсували засідання міністрів оборони Альянсу

Київ • УНН

 • 16631 перегляди

17-18 жовтня 2024 року в Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони НАТО. Це буде перше засідання під головуванням нового Генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

У жовтні відбудеться засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Це буде перша така зустріч під керівництвом нового очільника Альянсу. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НАТО. 

Деталі

Міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 17 і 18 жовтня 2024 року. Засідання проходитиме під головуванням Генерального секретаря НАТО

- йдеться в пресрелізі Альянсу. 

У відомстві додають, що пресконференція Генерального секретаря та публічні виступи транслюватимуться в прямому ефірі на сайті НАТО.

Іншої інформації наразі немає - тож невідомо, чи запрошені на зустріч представники союзників Альянсу, та які теми будуть обговорюватись. 

Нагадаємо

Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. Його декілька разів переобрали на цю посаду.

Проте у жовтні цього року посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу займе колишній нідерландський прем'єр Марк Рютте

Єнс Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію12.09.24, 23:04 • 25320 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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