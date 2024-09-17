Під керівництвом нового генсека: у НАТО анонсували засідання міністрів оборони Альянсу
Київ • УНН
17-18 жовтня 2024 року в Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони НАТО. Це буде перше засідання під головуванням нового Генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.
У жовтні відбудеться засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Це буде перша така зустріч під керівництвом нового очільника Альянсу. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НАТО.
Деталі
Міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 17 і 18 жовтня 2024 року. Засідання проходитиме під головуванням Генерального секретаря НАТО
У відомстві додають, що пресконференція Генерального секретаря та публічні виступи транслюватимуться в прямому ефірі на сайті НАТО.
Іншої інформації наразі немає - тож невідомо, чи запрошені на зустріч представники союзників Альянсу, та які теми будуть обговорюватись.
Нагадаємо
Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. Його декілька разів переобрали на цю посаду.
Проте у жовтні цього року посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу займе колишній нідерландський прем'єр Марк Рютте.
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