Киев • УНН
17-18 октября 2024 года в Брюсселе пройдет встреча министров обороны НАТО. Это будет первое заседание под председательством нового Генерального секретаря Альянса Марка Рютте.
В октябре состоится заседание министров обороны стран-членов НАТО. Это будет первая такая встреча под руководством нового главы Альянса. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Детали
Министры обороны стран Альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 и 18 октября 2024 года. Заседание будет проходить под председательством Генерального секретаря НАТО
В ведомстве добавляют, что пресс-конференция Генерального секретаря и публичные выступления будут транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.
Другой информации пока нет - поэтому неизвестно, приглашены ли на встречу представители союзников Альянса, и какие темы будут обсуждаться.
Напомним
Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. Его несколько раз переизбирали на эту должность.
Однако в октябре этого года должность генерального секретаря Североатлантического альянса займет бывший нидерландский премьер Марк Рютте.
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