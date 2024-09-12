Йенс Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Йенс Столтенберг после завершения своей работы на посту генерального секретаря НАТО станет руководителем Мюнхенской конференции по безопасности. Столтенберг уйдет в отставку 1 октября после почти десяти лет пребывания в должности. Как сообщает Politico, после проведения конференции в феврале 2025 года, Столтенберг заступит на место Кристофа Хойсгена, немецкого дипломата, который руководил событием в течение последних двух лет, передает УНН.

Детали

65-летний Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занял пост генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он возглавлял оборонный блок во время нескольких международных кризисов, при его каденции прошло почти все развитие украинско-российского противостояния, которое в итоге привело к полномасштабному вторжению России в феврале 2022 года.

По первоначальному плану Столтенберг должен был уйти с должности еще в 2022 году, но по просьбе стран Альянса остался на посту после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и его каденцию дважды продлевали еще на год.

Контекст

Мюнхенская конференция по безопасности - мероприятие по безопасности, ставшее ключевым местом встречи для мировых лидеров и заслужившее название «Давос с оружием», отсылка к Всемирному экономическому форуму в швейцарском Давосе.

Событие часто используют американские политики и высшее военное руководство США, чтобы обратиться к своим европейским союзникам.

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