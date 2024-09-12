Єнс Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію
Київ • УНН
Після завершення роботи на посаді генсека НАТО 1 жовтня, Єнс Столтенберг стане керівником Мюнхенської безпекової конференції. Він замінить Крістофа Хойсгена на цій посаді після проведення конференції у лютому 2025 року.
Єнс Столтенберг після завершення своєї роботи на посаді генерального секретаря НАТО стане керівником Мюнхенської безпекової конференції. Столтенберг піде у відставку 1 жовтня після майже десяти років перебування на посаді. Як повідомляє Politico, після проведення конференції у лютому 2025 року, Столтенберг заступить на місце Крістофа Хойсгена, німецького дипломата, який керував подією протягом останніх двох років, передає УНН.
Деталі
65-річний Єнс Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, обійняв посаду генерального секретаря НАТО 1 жовтня 2014 року. Він очолював оборонний блок під час кількох міжнародних криз, за його каденції минув майже весь розвиток українсько-російського протистояння, який зрештою призвів до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
За початковим планом Столтенберг мав піти з посади ще у 2022 році, але на прохання країн Альянсу залишився на посаді після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну і його каденцію двічі продовжували іще на рік.
Контекст
Мюнхенська безпекова конференція – безпековий захід, що став ключовим місцем зустрічі для світових лідерів і заслужив назву "Давос зі зброєю", відсилання до Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.
Подію часто використовують американські політики та вище військове керівництво США, щоб звернутися до своїх європейських союзників.
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