Зеленський зідзвонився з Рютте, обраним новим Генсеком НАТО: обговорили взаємодію України із Альянсом
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив майбутню співпрацю України з НАТО у телефонній розмові з новопризначеним Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із призначеним на посаду Генерального секретаря НАТО Марком Рютте. Лідери обговорили майбутню взаємодію України з НАТО. Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає УНН.
Провів телефонну розмову з моїм другом Марком Рютте. Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку
За його словами, вони продовжать залишатися на зв’язку вже як із новим Генеральним секретарем НАТО.
Голова держави привітав Рютте з призначенням. Також за словами Зеленського, лідери обговорили майбутню взаємодію України з Альянсом.
Прем'єра Нідерландів Рютте призначили наступним Генсеком НАТО26.06.24, 11:31 • 16922 перегляди