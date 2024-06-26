Прем'єра Нідерландів Рютте призначили наступним Генсеком НАТО
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обраний наступним Генеральним секретарем НАТО і приступить до виконання своїх обов'язків 1 жовтня 2024 року.
Союзники по НАТО обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним Генеральним секретарем НАТО, повідомили у пресслужбі Альянсу 26 червня, пише УНН.
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"У середу (26 червня 2024 року) Північноатлантична рада ухвалила рішення призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним Генеральним секретарем НАТО, змінивши Єнса Столтенберга", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, Рютте розпочне виконання своїх функцій як Генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга після десяти років керівництва Альянсом.
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