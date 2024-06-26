Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте избран следующим Генеральным секретарем НАТО и приступит к исполнению своих обязанностей 1 октября 2024 года.
Союзники по НАТО избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим Генеральным секретарем НАТО, сообщили в пресс-службе Альянса 26 июня, пишет УНН.
Детали
"В среду (26 июня 2024 года) Североатлантический совет принял решение назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим Генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.
Как указано, Рютте начнет выполнение своих функций в качестве Генерального секретаря с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Столтенберга после десяти лет руководства Альянсом.
Премьер-министр Нидерландов Рютте займет руководящую должность в НАТО после 3-месячного отпуска21 июня 2024, 00:40 • 30164 просмотра