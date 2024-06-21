Уходящий с должности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, после чего приступит к обязанностям генерального секретаря НАТО. Об этом он заявил в комментарии нидерландскому телеканалу NOS, передает УНН.

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Сначала я этого не искал. Но то, что происходит в Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу это сделать — все это невозможно было отложить в сторону. Но и, конечно, это невероятно интересная работа сказал Рютте, комментируя свою будущую работу в НАТО.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 20 июня отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высший пост в альянсе. Ожидается, что официальное объявление нового генсека НАТО будет на следующей неделе.

У меня сейчас будет три месяца отпуска, это здорово, но потом я приступлю к работе рассказал Рютте.

Нидерландский политик сообщил, что несмотря на назначение, он планирует и дальше жить в Гааге.

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