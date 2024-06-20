Все 32 члена НАТО согласились с кандидатурой главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность Генсека альянса, сообщило Politico, пишет УНН.

Детали

"Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО после того, как все 32 члена Альянса согласились, что уходящий с должности премьер-министр Нидерландов сменит Йенса Столтенберга", - пишет издание.

Как сообщается, после одобрения со стороны Венгрии и Словакии во вторник Румыния подтвердила свою поддержку Рютте в четверг, а президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на топ-должность в НАТО.

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"Рютте возьмет на себя руководство НАТО в критический момент. Его новая работа начнется 2 октября, чуть более чем за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного альянса, ставшего наиболее успешным средством сдерживания агрессивной россии в Восточной Европе", - указывает издание.

И отмечает, что бывший президент США Дональд Трамп, нынешний кандидат от Республиканской партии, пообещал остаться в НАТО, но угрожал сократить американскую помощь Украине в случае своего переизбрания.

Наблюдатели, однако, считают Рютте "шептуном Трампа" из-за его способности заключать сделки с политиками разного происхождения, даже получив признание от тогдашнего американского президента: "Мне нравится этот парень!" - пишет издание.

"Утверждение Рютте также означает, что вопрос преемственности будет прояснен до июля, когда лидеры НАТО направятся в Вашингтон, чтобы отметить 75-летие альянса", - указывает издание.

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