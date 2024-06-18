Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал предоставить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану право отказаться от деятельности НАТО, направленной на поддержку Украины, если он станет генеральным секретарем военного альянса, в обещании, направленном на обеспечение поддержки Будапешта после нескольких месяцев вето на его предложенное назначение, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Рютте, которого поддерживают 29 из 32 стран-членов НАТО, включая США, Великобританию, Францию и Германию, путь к тому, чтобы стать следующим Генсеком, заблокировал премьер-министр Венгрии, наиболее пророссийский член альянса, указывает издание.

"Рютте и Орбан, которые в прошлом несколько раз конфликтовали, встретились в понедельник вечером в кулуарах ужина лидеров ЕС в Брюсселе, что вызвало надежду, что блокирование Будапештом относительно назначения в НАТО - которое требует единогласия между членами альянса - вскоре может быть снято", - пишет издание.

"Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания в должности Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, которая проводится за пределами территории ее членов", - указывает издание со ссылкой на двух лиц, информированных о дискуссии.

Представитель Рютте сказал, что они с Орбаном имели "хороший разговор" в понедельник вечером, и в первую очередь обсудили результаты встречи на прошлой неделе между Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Венгрии.

"Премьер-министр Рютте письменно подтвердит премьер-министру Орбану то, что они обсуждали. Это был хороший и откровенный разговор, и они договорились сосредоточиться на будущем", - добавил спикер.

Представитель правительства Венгрии отказался от комментариев.

На прошлой неделе Столтенберг сказал Орбану, что Венгрия может отказаться от деятельности НАТО по поддержке Украины, например план для Альянса взять больший контроль над военными поставками Украине и обучением украинских войск, а также от долгосрочной финансовой поддержки.

"Я считаю, что это хорошее решение, которое позволит нам продвинуться вперед по большей поддержке Украины в рамках НАТО без блокирования Венгрии", - сказал тогда Столтенберг.

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Во время встречи между Рютте и Орбаном в понедельник вечером, которая состоялась, когда 27 лидеров ЕС обсуждали, кто займет высшие должности в блоке в течение следующих пяти лет, премьер-министр Нидерландов не извинился за прошлые замечания в отношении Орбана на саммитах в Брюсселе, сказал один из людей, проинформированных об обсуждении.

Премьер-министр Нидерландов, который, вероятно, покинет пост в июле после формирования нового правительства в Гааге, уже имеет поддержку президента США Джо Байдена на должность Генерального секретаря НАТО.

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Кроме Венгрии, Словакия и Румыния, президент последней из которых Клаус Йоханнис также претендовал на должность в НАТО, еще публично не поддержали его.

Рютте сказал, что запланированное новое правительство Нидерландов, в состав которого входит его либеральная партия, а также лидер ультраправых Герт Вилдерс, будет продолжать поддерживать Украину.

"Что касается внешней политики, новый кабинет министров будет полностью продолжать курс на Европу и НАТО с Украиной, - добавил он. - Изменений не будет".