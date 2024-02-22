Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО
Киев • УНН
Как сообщается, Байден поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО.
Президент США Джо Байден поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должности следующего генерального секретаря НАТО, сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.
Детали
Источник не может быть назван, поскольку президент публично не заявлял о поддержке Рютте, пишет Politico.
Если информация правильная, поддержка Байдена, вероятно, заставит нескольких членов НАТО отказаться и поддержать Рютте после нескольких месяцев спекуляций, получат ли эту должность позже в этом году он или другие европейские лидеры.
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Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО
Как сообщается, Байден поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО.
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