Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО

Президент США Джо Байден поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должности следующего генерального секретаря НАТО, сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.

Детали

Источник не может быть назван, поскольку президент публично не заявлял о поддержке Рютте, пишет Politico.

Если информация правильная, поддержка Байдена, вероятно, заставит нескольких членов НАТО отказаться и поддержать Рютте после нескольких месяцев спекуляций, получат ли эту должность позже в этом году он или другие европейские лидеры.

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