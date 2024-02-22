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Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО

Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 02:14  •  8854 просмотра

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Как сообщается, Байден поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО.

Президент США Джо Байден поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должности следующего генерального секретаря НАТО, сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.

Детали

Источник не может быть назван, поскольку президент публично не заявлял о поддержке Рютте, пишет Politico.

Если информация правильная, поддержка Байдена, вероятно, заставит нескольких членов НАТО отказаться и поддержать Рютте после нескольких месяцев спекуляций, получат ли эту должность позже в этом году он или другие европейские лидеры.

Иначе Америке придется защищать НАТО от россии самостоятельно: посол США призвала усилить военную поддержку Украины21 февраля 2024, 12:11 • 31465 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
dzho-baidenДжо Байден
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