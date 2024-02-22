Politico: Байден підтримує Рютте як нового голову НАТО
Київ • УНН
Як повідомляється, Байден підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО.
Президент США Джо Байден підтримує прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО, повідомляє Politico з посиланням на американського чиновника, передає УНН.
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Джерело не може бути назване, оскільки президент публічно не заявляв про підтримку Рютте, пише Politico.
Якщо інформація правильна, підтримка Байдена, ймовірно, змусить кількох членів НАТО відмовитися і підтримати Рютте після кількох місяців спекуляцій, чи отримають цю посаду пізніше цього року він чи інші європейські лідери.
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