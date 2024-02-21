Інакше Америці доведеться захищати НАТО від росії самостійно: посол США закликала посилити військову підтримку України

ukenru
19:41 • 37849 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87897 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111831 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113969 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228225 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155234 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145822 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132259 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121651 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112840 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124362 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130163 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134430 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110164 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51969 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228226 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384475 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439872 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448306 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357774 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111831 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130163 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124362 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98322 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107640 перегляди
Актуальне
Інакше Америці доведеться захищати НАТО від росії самостійно: посол США закликала посилити військову підтримку України

Інакше Америці доведеться захищати НАТО від росії самостійно: посол США закликала посилити військову підтримку України

Київ • УНН

 • 36093 перегляди

США повинні продовжувати підтримувати Україну у військовому плані, щоб запобігти потенційному вторгненню росії в країни НАТО, які Вашингтону доведеться обороняти власними силами.

США повинні продовжувати підтримку України щоб зупинити росію, яка в разі перемоги вторгнеться на територію НАТО, яку Вашингтон зобов'язався захищати власними силами. Про це в своїй колонці для Fox News заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, пише УНН.

Деталі 

Вона розповіла, що майже щодня у Києві чує повітряну тривогу, після якої бачить новини про влучання дронів та ракет ув українській школи та лікарні. 

Майже через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми зіткнулися з вирішальним моментом у спробах Кремля силою перекроїти кордони Європи. І не помиляйтеся: путін не виявив жодного інтересу до припинення своєї війни

- підкреслила Бріджит Брінк.

Пані дипломат розповіла, що сильна і стабільна Європа є не лише найбільшим торговельним партнером США, а й незамінним союзником у вирішенні глобальних викликів безпеці сучасності.

Без допомоги США Україні доведеться вирішувати, які міста вона може втримати – Пентагон20.02.24, 23:24 • 30411 переглядiв

За її словами, саме тому Вашингтон роками підтримував Європу "цілісну, вільну та мирну". 

Проте сьогодні головним викликом на шляху до цієї стратегічної мети стала путінська росія. Пані посол нагадала, що росія давно намагається дестабілізувати ситуації в Європі. Тут Брінк вказала на Грузію у 2008 та ситуацію в Україні у 2014 році. 

Вона також наголосила, що сьогодні путін намагається стерти з карти демократичну країну з населенням 40 мільйонів людей ракетами та безпілотниками – "у тому числі з Ірану та Північної Кореї".  

Пані посол також виокремила дві з багатьох причин, чому США повинні продовжити військову підтримку України. 

По-перше, росія не зупиниться на Україні. Вона може вторгнутися в союзників по НАТО, яких ми зобов'язані захищати за договором, що призведе до прямого конфлікту з НАТО і набагато більших витрат для Сполучених Штатів. 

По-друге, якщо ця війна не стане стратегічною поразкою росії, вона стане запрошенням для потенційних наслідувачів по всьому світу. Найкращою відповіддю на вторгнення Росії в Україну є сильні, об'єднані дії разом із союзниками та партнерами.

- впевнена пані посол США в Україні.

Україна б не втратила Авдіївку, якби були надані всі боєприпаси – Кулеба20.02.24, 23:03 • 56953 перегляди

Доповнення

Вона нагадала, що коли Байден об'єднав 50 країн для військової підтримки України, Київ завдяки отриманій зброї звільнив половину захоплених територій, які москва окупувала після 24 лютого 2022 року.

Окрім того, Сили оборони України змогли відтіснити російський флот у Чорному морі, аби дозволити міжнародним торговельним коридорам з чорноморських портів знову постачати продукцію світові.

Американські та партнерські системи протиповітряної оборони запобігли вбивству незліченної кількості чоловіків, жінок і дітей і захистили команду американців, які представляють нас у нашому посольстві в Києві. На відміну від минулих військових операцій в Іраку чи Афганістані, ми не працюємо і не живемо в "зеленій зоні", захищеній американськими військами. Ми покладаємося виключно на власних повітряних захисників України. І ми їм вдячні

- заявила Бріджит Брінк.

Ніщо не зробило б путіна щасливішим зараз, ніж вагання Конгресу у підтримці України - Чак Шумер19.02.24, 22:11 • 116048 переглядiв

За її словами, сьогодні в України вичерпуються запаси озброєння, тож Київ потребує американської підтримки. Ухвалення фінансової допомоги для України дасть можливість країні захистити звільнену землю, захистити свій народ та відновити свою економіку.

І що ми отримуємо за всі ці зусилля та допомогу? На мій погляд, дуже багато

- впевнена пані дипломат. 

За її словами, після двох революцій після здобуття незалежності український народ чітко визначив свій вибір приєднатися до євроатлантичної спільноти.

Брінк також заявила, що Україна також трансформується, взявши на себе зобов'язання боротися з корупцією, будувати незалежні інституції та зміцнювати систему правосуддя, щоб залучити приватний сектор, необхідний для відновлення.

Україна потребує нашої допомоги. І вона потрібна їй зараз. Якщо ми не зможемо відповісти на цей заклик, ми повинні бути готові витратити набагато більше на відповідь Путіну – та іншим потенційним агресорам – у майбутньому.  

- підсумувала пані посол США в Україні.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден впевнений, що українські військові були змушені відступити з Авдіївки Донецької області через нестачу боєприпасів. 

За його словами, це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу щодо виділення додаткової допомоги Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
foks-niusФокс Ньюс
avdiivkaАвдіївка
konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
natoNATO
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
chak-shumerЧак Шумер
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
bridzhyt-a-brinkБріджит А. Брінк
yevropaЄвропа
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
iranІран
hruziia-krainaГрузія
donetskДонецьк
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74