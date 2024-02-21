Інакше Америці доведеться захищати НАТО від росії самостійно: посол США закликала посилити військову підтримку України

США повинні продовжувати підтримку України щоб зупинити росію, яка в разі перемоги вторгнеться на територію НАТО, яку Вашингтон зобов'язався захищати власними силами. Про це в своїй колонці для Fox News заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, пише УНН.

Деталі

Вона розповіла, що майже щодня у Києві чує повітряну тривогу, після якої бачить новини про влучання дронів та ракет ув українській школи та лікарні.

Майже через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми зіткнулися з вирішальним моментом у спробах Кремля силою перекроїти кордони Європи. І не помиляйтеся: путін не виявив жодного інтересу до припинення своєї війни - підкреслила Бріджит Брінк.

Пані дипломат розповіла, що сильна і стабільна Європа є не лише найбільшим торговельним партнером США, а й незамінним союзником у вирішенні глобальних викликів безпеці сучасності.

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За її словами, саме тому Вашингтон роками підтримував Європу "цілісну, вільну та мирну".

Проте сьогодні головним викликом на шляху до цієї стратегічної мети стала путінська росія. Пані посол нагадала, що росія давно намагається дестабілізувати ситуації в Європі. Тут Брінк вказала на Грузію у 2008 та ситуацію в Україні у 2014 році.

Вона також наголосила, що сьогодні путін намагається стерти з карти демократичну країну з населенням 40 мільйонів людей ракетами та безпілотниками – "у тому числі з Ірану та Північної Кореї".

Пані посол також виокремила дві з багатьох причин, чому США повинні продовжити військову підтримку України.

По-перше, росія не зупиниться на Україні. Вона може вторгнутися в союзників по НАТО, яких ми зобов'язані захищати за договором, що призведе до прямого конфлікту з НАТО і набагато більших витрат для Сполучених Штатів.



По-друге, якщо ця війна не стане стратегічною поразкою росії, вона стане запрошенням для потенційних наслідувачів по всьому світу. Найкращою відповіддю на вторгнення Росії в Україну є сильні, об'єднані дії разом із союзниками та партнерами.



- впевнена пані посол США в Україні.

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Доповнення

Вона нагадала, що коли Байден об'єднав 50 країн для військової підтримки України, Київ завдяки отриманій зброї звільнив половину захоплених територій, які москва окупувала після 24 лютого 2022 року.

Окрім того, Сили оборони України змогли відтіснити російський флот у Чорному морі, аби дозволити міжнародним торговельним коридорам з чорноморських портів знову постачати продукцію світові.

Американські та партнерські системи протиповітряної оборони запобігли вбивству незліченної кількості чоловіків, жінок і дітей і захистили команду американців, які представляють нас у нашому посольстві в Києві. На відміну від минулих військових операцій в Іраку чи Афганістані, ми не працюємо і не живемо в "зеленій зоні", захищеній американськими військами. Ми покладаємося виключно на власних повітряних захисників України. І ми їм вдячні - заявила Бріджит Брінк.

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За її словами, сьогодні в України вичерпуються запаси озброєння, тож Київ потребує американської підтримки. Ухвалення фінансової допомоги для України дасть можливість країні захистити звільнену землю, захистити свій народ та відновити свою економіку.

І що ми отримуємо за всі ці зусилля та допомогу? На мій погляд, дуже багато - впевнена пані дипломат.

За її словами, після двох революцій після здобуття незалежності український народ чітко визначив свій вибір приєднатися до євроатлантичної спільноти.

Брінк також заявила, що Україна також трансформується, взявши на себе зобов'язання боротися з корупцією, будувати незалежні інституції та зміцнювати систему правосуддя, щоб залучити приватний сектор, необхідний для відновлення.

Україна потребує нашої допомоги. І вона потрібна їй зараз. Якщо ми не зможемо відповісти на цей заклик, ми повинні бути готові витратити набагато більше на відповідь Путіну – та іншим потенційним агресорам – у майбутньому. - підсумувала пані посол США в Україні.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден впевнений, що українські військові були змушені відступити з Авдіївки Донецької області через нестачу боєприпасів.

За його словами, це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу щодо виділення додаткової допомоги Україні.