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Иначе Америке придется защищать НАТО от россии самостоятельно: посол США призвала усилить военную поддержку Украины

Иначе Америке придется защищать НАТО от россии самостоятельно: посол США призвала усилить военную поддержку Украины

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 12:11  •  26601 просмотра

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США должны продолжать поддерживать Украину в военном плане, чтобы предотвратить потенциальное вторжение россии в страны НАТО, которые Вашингтону придется оборонять собственными силами.

США должны продолжать поддержку Украины чтобы остановить россию, которая в случае победы вторгнется на территорию НАТО, которую Вашингтон обязался защищать собственными силами. Об этом в своей колонке для Fox News заявила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Детали 

Она рассказала, что почти ежедневно в Киеве слышит воздушную тревогу, после которой видит новости о попадании дронов и ракет в украинские школы и больницы. 

Спустя почти два года после полномасштабного вторжения россии в Украину мы столкнулись с решающим моментом в попытках Кремля силой перекроить границы Европы. И не ошибайтесь: путин не проявил никакого интереса к прекращению своей войны

- подчеркнула Бриджит Бринк.

Госпожа дипломат рассказала, что сильная и стабильная Европа является не только крупнейшим торговым партнером США, но и незаменимым союзником в решении глобальных вызовов безопасности современности.

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По ее словам, именно поэтому Вашингтон годами поддерживал Европу "целостную, свободную и мирную". 

Однако сегодня главным вызовом на пути к этой стратегической цели стала путинская россия. Госпожа посол напомнила, что россия давно пытается дестабилизировать ситуации в Европе. Здесь Бринк указала на Грузию в 2008 году и ситуацию в Украине в 2014 году. 

Она также отметила, что сегодня путин пытается стереть с карты демократическую страну с населением 40 миллионов человек ракетами и беспилотниками - "в том числе из Ирана и Северной Кореи".  

Госпожа посол также выделила две из многих причин, почему США должны продолжить военную поддержку Украины. 

Во-первых, россия не остановится на Украине. Она может вторгнуться в союзников по НАТО, которых мы обязаны защищать по договору, что приведет к прямому конфликту с НАТО и гораздо большим затратам для Соединенных Штатов. 

Во-вторых, если эта война не станет стратегическим поражением россии, она станет приглашением для потенциальных подражателей по всему миру. Лучшим ответом на вторжение россии в Украину являются сильные, объединенные действия вместе с союзниками и партнерами.

- уверена госпожа посол США в Украине.

Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы - Кулеба20 февраля 2024, 21:03 • 54581 просмотр

Дополнение

Она напомнила, что когда Байден объединил 50 стран для военной поддержки Украины, Киев благодаря полученному оружию освободил половину захваченных территорий, которые москва оккупировала после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, Силы обороны Украины смогли оттеснить российский флот в Черном море, чтобы позволить международным торговым коридорам из черноморских портов снова поставлять продукцию миру.

Американские и партнерские системы противовоздушной обороны предотвратили убийство бесчисленного количества мужчин, женщин и детей и защитили команду американцев, которые представляют нас в нашем посольстве в Киеве. В отличие от прошлых военных операций в Ираке или Афганистане, мы не работаем и не живем в "зеленой зоне", защищенной американскими войсками. Мы полагаемся исключительно на собственных воздушных защитников Украины. И мы им благодарны

- заявила Бриджит Бринк.

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По ее словам, сегодня в Украине исчерпываются запасы вооружения, поэтому Киев нуждается в американской поддержке. Принятие финансовой помощи для Украины даст возможность стране защитить освобожденную землю, защитить свой народ и восстановить свою экономику.

И что мы получаем за все эти усилия и помощь? На мой взгляд, очень много

- уверена госпожа дипломат. 

По ее словам, после двух революций после обретения независимости украинский народ четко определил свой выбор присоединиться к евроатлантическому сообществу.

Бринк также заявила, что Украина также трансформируется, взяв на себя обязательства бороться с коррупцией, строить независимые институты и укреплять систему правосудия, чтобы привлечь частный сектор, необходимый для восстановления.

Украина нуждается в нашей помощи. И она нужна ей сейчас. Если мы не сможем ответить на этот призыв, мы должны быть готовы потратить гораздо больше на ответ Путину - и другим потенциальным агрессорам - в будущем.  

- подытожила госпожа посол США в Украине.

Напомним

Президент США Джо Байден уверен, что украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки Донецкой области из-за недостатка боеприпасов. 

По его словам, это случилось в результате бездействия Конгресса по выделению дополнительной помощи Украине.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Інакше Америці доведеться захищати НАТО від росії самостійно: посол США закликала посилити військову підтримку України
Otherwise, the US will have to defend NATO against russia on its own: US Ambassador calls for increased military support for Ukraine
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