Рютте у прагненні стати Генсеком НАТО пообіцяв Орбану угоду щодо рішень по Україні - FT
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану право відмовитися від діяльності НАТО, спрямованої на підтримку України, якщо стане генеральним секретарем військового альянсу, намагаючись заручитися підтримкою Будапешта після того, як той місяцями ветував його призначення.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану право відмовитися від діяльності НАТО, спрямованої на підтримку України, якщо він стане генеральним секретарем військового альянсу, в обіцянці, спрямованій на забезпечення підтримки Будапешта після кількох місяців вето на його запропоноване призначення, повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Рютте, якого підтримують 29 із 32 країн-членів НАТО, включаючи США, Велику Британію, Францію та Німеччину, шлях до того, щоб стати наступним Генсеком, заблокував шлях прем’єр-міністр Угорщини, найбільш проросійський член альянсу, вказує видання.
"Рютте та Орбан, які в минулому кілька разів конфліктували, зустрілися в понеділок увечері в кулуарах вечері лідерів ЄС у Брюсселі, що викликало сподівання, що блокування Будапештом щодо призначення в НАТО - яке вимагає одностайності між членами альянсу - невдовзі може бути зняте", - пише видання.
"Прем'єр-міністр Нідерландів пообіцяв, що під час його перебування на посаді Угорщина матиме право відмовитися від діяльності НАТО на підтримку України, яка проводиться за межами території її членів", - вказує видання з посиланням на двох осіб, поінформованих про дискусії.
Речник Рютте сказав, що вони з Орбаном мали "хорошу розмову" в понеділок увечері, і в першу чергу обговорили результати зустрічі минулого тижня між Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і прем’єр-міністром Угорщини.
"Прем’єр-міністр Рютте письмово підтвердить прем’єр-міністру Орбану те, що вони обговорювали. Це була хороша та відверта розмова, і вони домовилися зосередитися на майбутньому", - додав речник.
Речник уряду Угорщини відмовився від коментарів.
Минулого тижня Столтенберг сказав Орбану, що Угорщина може відмовитися від діяльності НАТО з підтримки України, як-от план для Альянсу взяти більший контроль над військовими поставками Україні та навчанням українських військ, а також від довгострокової фінансової підтримки.
"Я вважаю, що це хороше рішення, яке дозволить нам просунутися вперед щодо більшої підтримки України в межах НАТО без блокування Угорщини", - сказав тоді Столтенберг.
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Під час зустрічі між Рютте та Орбаном у понеділок увечері, яка відбулася, коли 27 лідерів ЄС обговорювали, хто займе найвищі посади в блоку протягом наступних п’яти років, прем’єр-міністр Нідерландів не вибачився за минулі зауваження щодо Орбана на самітах у Брюсселі, сказав один з людей, проінформованих про обговорення.
Прем'єр-міністр Нідерландів, який, ймовірно, залишить посаду в липні після формування нового уряду в Гаазі, уже має підтримку президента США Джо Байдена на посаду Генерального секретаря НАТО.
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Окрім Угорщини, Словаччина та Румунія, президент останньої з яких Клаус Йоганніс також претендував на посаду в НАТО, ще публічно не підтримали його.
Рютте сказав, що запланований новий уряд Нідерландів, до складу якого входить його ліберальна партія, а також лідер ультраправих Ґерт Вілдерс, продовжуватиме підтримувати Україну.
"Що стосується зовнішньої політики, новий кабінет міністрів повністю продовжуватиме курс на Європу та НАТО з Україною, - додав він. - Змін не буде".