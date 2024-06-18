Рютте у прагненні стати Генсеком НАТО пообіцяв Орбану угоду щодо рішень по Україні - FT

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану право відмовитися від діяльності НАТО, спрямованої на підтримку України, якщо він стане генеральним секретарем військового альянсу, в обіцянці, спрямованій на забезпечення підтримки Будапешта після кількох місяців вето на його запропоноване призначення, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Рютте, якого підтримують 29 із 32 країн-членів НАТО, включаючи США, Велику Британію, Францію та Німеччину, шлях до того, щоб стати наступним Генсеком, заблокував шлях прем’єр-міністр Угорщини, найбільш проросійський член альянсу, вказує видання.

"Рютте та Орбан, які в минулому кілька разів конфліктували, зустрілися в понеділок увечері в кулуарах вечері лідерів ЄС у Брюсселі, що викликало сподівання, що блокування Будапештом щодо призначення в НАТО - яке вимагає одностайності між членами альянсу - невдовзі може бути зняте", - пише видання.

"Прем'єр-міністр Нідерландів пообіцяв, що під час його перебування на посаді Угорщина матиме право відмовитися від діяльності НАТО на підтримку України, яка проводиться за межами території її членів", - вказує видання з посиланням на двох осіб, поінформованих про дискусії.

Речник Рютте сказав, що вони з Орбаном мали "хорошу розмову" в понеділок увечері, і в першу чергу обговорили результати зустрічі минулого тижня між Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і прем’єр-міністром Угорщини.

"Прем’єр-міністр Рютте письмово підтвердить прем’єр-міністру Орбану те, що вони обговорювали. Це була хороша та відверта розмова, і вони домовилися зосередитися на майбутньому", - додав речник.

Речник уряду Угорщини відмовився від коментарів.

Минулого тижня Столтенберг сказав Орбану, що Угорщина може відмовитися від діяльності НАТО з підтримки України, як-от план для Альянсу взяти більший контроль над військовими поставками Україні та навчанням українських військ, а також від довгострокової фінансової підтримки.

"Я вважаю, що це хороше рішення, яке дозволить нам просунутися вперед щодо більшої підтримки України в межах НАТО без блокування Угорщини", - сказав тоді Столтенберг.

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Під час зустрічі між Рютте та Орбаном у понеділок увечері, яка відбулася, коли 27 лідерів ЄС обговорювали, хто займе найвищі посади в блоку протягом наступних п’яти років, прем’єр-міністр Нідерландів не вибачився за минулі зауваження щодо Орбана на самітах у Брюсселі, сказав один з людей, проінформованих про обговорення.

Прем'єр-міністр Нідерландів, який, ймовірно, залишить посаду в липні після формування нового уряду в Гаазі, уже має підтримку президента США Джо Байдена на посаду Генерального секретаря НАТО.

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Окрім Угорщини, Словаччина та Румунія, президент останньої з яких Клаус Йоганніс також претендував на посаду в НАТО, ще публічно не підтримали його.

Рютте сказав, що запланований новий уряд Нідерландів, до складу якого входить його ліберальна партія, а також лідер ультраправих Ґерт Вілдерс, продовжуватиме підтримувати Україну.

"Що стосується зовнішньої політики, новий кабінет міністрів повністю продовжуватиме курс на Європу та НАТО з Україною, - додав він. - Змін не буде".