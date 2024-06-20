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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Politico: усі 32 члени НАТО погодилися, що Столтенберга замінить Рютте

Київ • УНН

 • 17261 перегляди

Усі 32 члени НАТО погодилися з кандидатурою прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду Генерального секретаря Альянсу, який візьме на себе керівництво в критичний момент.

Politico: усі 32 члени НАТО погодилися, що Столтенберга замінить Рютте

Усі 32 члени НАТО погодилися із кандидатурою очільника уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду Генсека Альянсу, повідомило Politico, пише УНН.

Деталі

"Марк Рютте стане наступним Генеральним секретарем НАТО після того, як всі 32 члени альянсу погодилися, що прем'єр-міністр Нідерландів, що йде з посади, змінить Єнса Столтенберга", - пише видання.

Як повідомляється, після схвалення з боку Угорщини та Словаччини у вівторок Румунія підтвердила свою підтримку Рютте в четвер, а президент Румунії Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на топ-посаду у НАТО.

Президент Румунії підтвердив, що знімає свою кандидатуру на посаду генсека НАТО20.06.24, 15:30 • 15339 переглядiв

"Рютте візьме на себе керівництво НАТО у критичний момент. Його нова робота розпочнеться 2 жовтня, трохи більше ніж за місяць до виборів у США, які визначать долю військового альянсу, що став найбільш успішним засобом стримування агресивної росії у Східній Європі", - вказує видання.

І зазначає, що колишній президент США Дональд Трамп, нинішній кандидат від Республіканської партії, пообіцяв залишитися в НАТО, але погрожував скоротити американську допомогу Україні у разі свого переобрання.

"Спостерігачі, однак, вважають Рютте "шептуном Трампа", завдяки його здатності укладати угоди з політиками різного походження, навіть отримавши визнання від тодішнього американського президента: "Мені подобається цей хлопець!", - пише видання.

"Затвердження Рютте також означає, що питання наступництва буде прояснено до липня, коли лідери НАТО попрямують до Вашингтона, щоб відзначити 75-річчя альянсу", - вказує видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Марк Рютте
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