Президент Румунії підтвердив, що знімає свою кандидатуру на посаду генсека НАТО

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5268 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65654 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152971 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148785 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123899 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133323 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85282 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93220 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98830 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89705 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22056 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45316 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18468 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24422 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12917 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148785 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222394 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372185 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308157 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1710 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12931 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31367 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28209 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123899 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Президент Румунії підтвердив, що знімає свою кандидатуру на посаду генсека НАТО

Київ • УНН

 • 15339 перегляди

Президент Румунії Клаус Йоханніс знімає свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, і Румунія підтримає кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Президент Румунії підтвердив, що знімає свою кандидатуру на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у четвер, 20 червня,  що знімає свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Вища рада національної  оборони країни підтримає кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу президента Румунії

Деталі 

Як повідомляється, під час засідання  Вищої ради національної  оборони Румунії  Клаус Йоганніс повідомив, що наприкінці минулого тижня він оголосив союзникам по НАТО, що знімає свою кандидатуру з виборів на посаду генерального секретаря організації.

Президент також попросив членів Ради висловити свою думку про кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО, і вони заявили про підтримку Румунією кандидатури Рютте. 

Нагадаємо 

Цього року США, Великобританія, Франція та Німеччина підтримали Марка Рютте наступником Столтенберга, який піде у відставку в жовтні, з посади голови НАТО.

У квітні Туреччина повідомила союзникам, що також підтримає Рютте. 

Угорщина припинила свою опозицію щодо Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО. Президент Словаччини також сигналізував про можливу підтримку цієї кандидатури 18 червня.

НАТО приймає рішення консенсусом, тому будь-який кандидат повинен мати підтримку всіх 32 союзників.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Марк Рютте
NATO
Франція
Сполучене Королівство
Єнс Столтенберг
Німеччина
Румунія
Словаччина
Туреччина
Сполучені Штати
Угорщина
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46