Президент Румунії підтвердив, що знімає свою кандидатуру на посаду генсека НАТО
Київ • УНН
Президент Румунії Клаус Йоханніс знімає свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, і Румунія підтримає кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у четвер, 20 червня, що знімає свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Вища рада національної оборони країни підтримає кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу президента Румунії.
Деталі
Як повідомляється, під час засідання Вищої ради національної оборони Румунії Клаус Йоганніс повідомив, що наприкінці минулого тижня він оголосив союзникам по НАТО, що знімає свою кандидатуру з виборів на посаду генерального секретаря організації.
Президент також попросив членів Ради висловити свою думку про кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО, і вони заявили про підтримку Румунією кандидатури Рютте.
Нагадаємо
Цього року США, Великобританія, Франція та Німеччина підтримали Марка Рютте наступником Столтенберга, який піде у відставку в жовтні, з посади голови НАТО.
У квітні Туреччина повідомила союзникам, що також підтримає Рютте.
Угорщина припинила свою опозицію щодо Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО. Президент Словаччини також сигналізував про можливу підтримку цієї кандидатури 18 червня.
НАТО приймає рішення консенсусом, тому будь-який кандидат повинен мати підтримку всіх 32 союзників.