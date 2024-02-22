У Великій Британії заявили про підтримку кандидатури Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News
Київ • УНН
Велика Британія оголосила підтримку прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, який може зайняти посаду наступного Генерального секретаря НАТО.
Велика Британія підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО. Як передає УНН, про це повідомило Sky News із посиланням на МЗС Великої Британії.
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Очікується, що діючий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг піде у відставку цього року. Він перебуває на посаді з 2014 року і йей термін неодноразово продовжували.
Наступника мають узгодити усі члени Альянсу. Зазвичай це закритий процес, тому важливо, що Велика Британія публічно підтримала потенційного кандидата.
Джерело в Міністерстві закордонних справ повідомило, що Велика Британія вважає Марка Рютте, досвідченого політика, ідеальною людиною для керівництва Альянсом в той час, коли НАТО наполегливо працює над зміцненням своєї обороноздатності для стримування російської агресії.
Велика Британія рішуче підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО, який замінить Єнса Столтенберга. Рютте користується повагою в Альянсі, має серйозні повноваження в галузі оборони і безпеки і забезпечить, щоб Альянс залишався сильним і готовим захищати і стримувати
Politico: Байден підтримує Рютте як нового голову НАТО22.02.24, 04:14 • 29850 переглядiв