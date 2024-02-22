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У Великій Британії заявили про підтримку кандидатури Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

Київ • УНН

 • 20792 перегляди

Велика Британія оголосила підтримку прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, який може зайняти посаду наступного Генерального секретаря НАТО.

У Великій Британії заявили про підтримку кандидатури Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

Велика Британія підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО. Як передає УНН, про це повідомило Sky News із посиланням на МЗС Великої Британії.

Деталі

Очікується, що діючий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг піде у відставку цього року. Він перебуває на посаді з 2014 року і йей термін неодноразово продовжували.

Наступника мають узгодити усі члени Альянсу. Зазвичай це закритий процес, тому важливо, що Велика Британія публічно підтримала потенційного кандидата.

Джерело в Міністерстві закордонних справ повідомило, що Велика Британія вважає Марка Рютте, досвідченого політика, ідеальною людиною для керівництва Альянсом в той час, коли НАТО наполегливо працює над зміцненням своєї обороноздатності для стримування російської агресії. 

Велика Британія рішуче підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО, який замінить Єнса Столтенберга. Рютте користується повагою в Альянсі, має серйозні повноваження в галузі оборони і безпеки і забезпечить, щоб Альянс залишався сильним і готовим захищати і стримувати

– заявив британський урядовець.

Politico: Байден підтримує Рютте як нового голову НАТО22.02.24, 04:14 • 29850 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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