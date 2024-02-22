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В Великобритании заявили о поддержке кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

В Великобритании заявили о поддержке кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:18  •  7521 просмотра

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Великобритания объявила поддержку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который может занять должность следующего Генерального секретаря НАТО.

Великобритания поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генсека НАТО. Как передает УНН, об этом сообщило Sky News со ссылкой на МИД Великобритании.

Детали

Ожидается, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уйдет в отставку в этом году. Он находится в должности с 2014 года и его срок неоднократно продлевали.

Преемника должны согласовать все члены Альянса. Обычно это закрытый процесс, поэтому важно, что Великобритания публично поддержала потенциального кандидата.

Источник в Министерстве иностранных дел сообщил, что Великобритания считает Марка Рютте, опытного политика, идеальным человеком для руководства Альянсом в то время, когда НАТО упорно работает над укреплением своей обороноспособности для сдерживания российской агрессии. 

Великобритания решительно поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на посту генерального секретаря НАТО, который заменит Йенса Столтенберга. Рютте пользуется уважением в Альянсе, имеет серьезные полномочия в области обороны и безопасности и обеспечит, чтобы Альянс оставался сильным и готовым защищать и сдерживать

- заявил британский чиновник.

Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО22 февраля 2024, 02:14 • 26858 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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