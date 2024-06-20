Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в четверг, 20 июня, что снимает свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Высший Совет национальной обороны страны поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Румынии.

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Как сообщается, во время заседания Высшего совета национальной обороны Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что в конце прошлой недели он объявил союзникам по НАТО, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост генерального секретаря организации.

Президент также попросил членов Совета высказать свое мнение о кандидатуре премьер-министр Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, и они заявили о поддержке Румынией кандидатуры Рютте.

Напомним

В этом году США, Великобритания, Франция и Германия поддержали Марка Рютте преемником СтолтенбергА, который уйдет в отставку в октябре, с поста главы НАТО.

В апреле Турция сообщила союзникам, что также поддержит Рютте.

Венгрия ппрекратила свою оппозицию Марку Рютте в качестве следующего генерального секретаря НАТО. Президент Словакии также сигнализировал о возможной поддержке этой кандидатуры 18 июня.

НАТО принимает решение консенсусом, поэтому любой кандидат должен иметь поддержку всех 32 союзников.