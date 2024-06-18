Угорщина та Словаччина не будуть виступати проти кандидатури Рютте на посаді генсека НАТО

Угорщина припинила свою опозицію щодо Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО. Президент Словаччини також сигналізував про можливу підтримку цієї кандидатури 18 червня. Пише УНН із посиланням на Radio Svoboda.

Деталі

Угорщина більше не має наміру виступати проти кандидатури Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО. Про це стало відомо з джерел нідерландських ЗМІ, після зустрічі прем'єр-міністра Нідерландів, що йде у відставку, і його угорського колеги Віктора Орбана на полях неформальної зустрічі лідерів ЄС, яка відбулася вчора в Брюсселі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше цього місяця заявив, що припинить свою опозицію кандидатурі Рютте, якщо той вибачиться за нещодавню критику уряду в Будапешті та дозволить Угорщині виключити себе з планів військового альянсу щодо надання Україні більшої допомоги, нагадує Radio Svoboda.

Нідерланди готові придбати системи Patriot для України від інших країн - Марк Рютте

18 червня новий президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна готова підтримати Рютте на найвищій посаді в НАТО.

Слід зазначити, що ще ввечері 17 травня відповідь Словакії состовно Рютте була наступною:

Для Словаччини "звичайно важливо знати, як Східна та Центральна Європа представлені у всьому цьому пакеті. Тоді у ЗМІ було повідомлено, що Словаччина не вирішила, чи підтримує вона Марка Рютте на посаді нового голови НАТО.

Словачина вважається одними з найбільш проросійських членів ЄС і НАТО, прем'єр-міністр Роберт Фіцо публічно виступали проти можливого членства України в НАТО.

Довідка

Цього року США, Великобританія, Франція та Німеччина підтримали Марка Рютте наступником Столтенберга, який піде у відставку в жовтні, з посади голови НАТО.

У квітні Туреччина повідомила союзникам, що також підтримає Рютте. Тепер лише Румунія та Словаччина ще не дали зеленого світла.

НАТО приймає рішення консенсусом, тому будь-який кандидат повинен мати підтримку всіх 32 союзників.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану право відмовитися від діяльності НАТО, спрямованої на підтримку України, якщо стане генеральним секретарем військового альянсу,