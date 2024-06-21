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Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте займе керівну посаду в НАТО після 3-місячної відпустки

Київ • УНН

 • 30971 перегляди

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який залишає свій пост, планує взяти тримісячну відпустку, перш ніж приступити до виконання обов'язків генерального секретаря НАТО, оскільки всі 32 країни-члени НАТО підтримали його кандидатуру на найвищу посаду в Альянсі.

Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте займе керівну посаду в НАТО після 3-місячної відпустки

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який йде з посади повідомив, що планує піти у відпустку на три місяці, після чого приступить до обовʼязків генерального секретаря НАТО. Про це він заявив у коментарі нідерландському телеканалу NOS, передає УНН.

Деталі

Я спочатку не шукав цього. Але те, що відбувається в Україні, загалом нестабільна ситуація у світі та думка багатьох людей, які думали, що я зможу це зробити — все це неможливо було відкласти убік. Але і, звичайно, це неймовірно цікава робота

сказав Рютте, коментуючи свою майбутню роботу в НАТО.

Президент Румунії Клаус Йоханніс 20 червня відкликав свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО на користь прем'єра Нідерландів Марка Рютте. Таким чином, усі 32 країни-члени НАТО підтримали кандидатуру Рютте на найвищу посаду в альянсі. Очікується, що офіційне оголошення нового генсека НАТО буде наступного тижня.

У мене зараз будуть три місяці відпустки, це чудово, але потім я приступлю до роботи

розповів Рютте.

Нідерландський політик повідомив, що попри призначення, він планує й надалі жити у Гаазі.

Politico: усі 32 члени НАТО погодилися, що Столтенберга замінить Рютте20.06.24, 17:04 • 17261 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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