Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте займе керівну посаду в НАТО після 3-місячної відпустки

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який йде з посади повідомив, що планує піти у відпустку на три місяці, після чого приступить до обовʼязків генерального секретаря НАТО. Про це він заявив у коментарі нідерландському телеканалу NOS, передає УНН.

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Я спочатку не шукав цього. Але те, що відбувається в Україні, загалом нестабільна ситуація у світі та думка багатьох людей, які думали, що я зможу це зробити — все це неможливо було відкласти убік. Але і, звичайно, це неймовірно цікава робота

Президент Румунії Клаус Йоханніс 20 червня відкликав свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО на користь прем'єра Нідерландів Марка Рютте. Таким чином, усі 32 країни-члени НАТО підтримали кандидатуру Рютте на найвищу посаду в альянсі. Очікується, що офіційне оголошення нового генсека НАТО буде наступного тижня.

У мене зараз будуть три місяці відпустки, це чудово, але потім я приступлю до роботи