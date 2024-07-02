Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил будущее сотрудничество Украины с НАТО в телефонном разговоре с новоназначенным Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с назначенным на должность Генерального секретаря НАТО Марком Рютте. Лидеры обсудили будущее взаимодействие Украины с НАТО. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.
Провел телефонный разговор с моим другом Марком Рютте. Искренне поблагодарил его за все, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины. Всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку
По его словам, они продолжат оставаться на связи уже как с новым Генеральным секретарем НАТО.
Глава государства поздравил Рютте с назначением. Также по словам Зеленского, лидеры обсудили будущее взаимодействие Украины с Альянсом.
Премьера Нидерландов Рютте назначили следующим Генсеком НАТО26 июня 2024, 08:31 • 16267 просмотров