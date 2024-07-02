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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 09:17  •  11399 просмотра

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Президент Зеленский обсудил будущее сотрудничество Украины с НАТО в телефонном разговоре с новоназначенным Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с назначенным на должность Генерального секретаря НАТО Марком Рютте. Лидеры обсудили будущее взаимодействие Украины с НАТО. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

Провел телефонный разговор с моим другом Марком Рютте. Искренне поблагодарил его за все, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины. Всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку

 - написал Зеленский.

По его словам, они продолжат оставаться на связи уже как с новым Генеральным секретарем НАТО.

Глава государства поздравил Рютте с назначением. Также по словам Зеленского, лидеры обсудили будущее взаимодействие Украины с Альянсом.

Премьера Нидерландов Рютте назначили следующим Генсеком НАТО26 июня 2024, 08:31 • 16267 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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