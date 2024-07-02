Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с назначенным на должность Генерального секретаря НАТО Марком Рютте. Лидеры обсудили будущее взаимодействие Украины с НАТО. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

Провел телефонный разговор с моим другом Марком Рютте. Искренне поблагодарил его за все, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины. Всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку - написал Зеленский.

По его словам, они продолжат оставаться на связи уже как с новым Генеральным секретарем НАТО.

Глава государства поздравил Рютте с назначением. Также по словам Зеленского, лидеры обсудили будущее взаимодействие Украины с Альянсом.

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