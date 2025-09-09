Керівна партія Норвегії перемогла на парламентських виборах
Київ • УНН
Лейбористська партія Йонаса Гара Стьоре здобула перемогу на парламентських виборах у Норвегії, отримавши 89 місць. Прем'єр-міністр Стьоре, ймовірно, залишиться на посаді, попри критику.
У вівторок, 9 вересня на парламентських виборах у Норвегії перемогу здобула Лейбористська партія чинного голови уряду Йонаса Гара Стере, забезпечивши собі ще чотири роки перебування при владі. Про це інформує УНН з посланням на телеканал NRK, видання The Guardian.
Деталі
За даними NRK, після підрахунку 99% голосів лейбористи отримали 89 місць у парламенті, тоді як "праві" — 80. Для більшості необхідно мінімум 85 мандатів.
Лейбористи на чолі з прем’єр-міністром Йонасом Гар Стьоре залишаються найбільшою партією країни. Партія прогресу, своєю чергою, показала значне зростання підтримки та, за прогнозами, подвоїла своє представництво у парламенті.
Консервативна партія отримала найгірший результат за останні 20 років. Виборчу кампанію визначили теми вартості життя, податків на багатство, інвестицій нафтового фонду в Ізраїль та відносин із Дональдом Трампом.
Попри сильну критику на початку кампанії, 65-річний Стьоре, який очолює уряд із 2021 року, ймовірно, залишиться прем’єром. Аналітики відзначають і роль Єнса Столтенберга, колишнього генсека НАТО та чинного міністра фінансів, який посилив позиції Лейбористів.
Лідерка Консервативної партії Ерна Солберґ визнала поразку, а голова Партії прогресу Сільві Лістгауг привітала Стьоре з перемогою, заявивши, що її партія "все одно має підстави відчувати себе переможцями".
Норвегія за підсумками виборів залишилася єдиною з нордичних країн Європи, де влада належатиме лівим центристам: сусідні Швеція та Фінляндія мають праві уряди.
Нагадаємо
У неділю, 7 вересня в Норвегії стартували дводенні парламентські вибори, де лівий блок на чолі з Робітничою партією змагався з правим, представленим Консервативною партією.
Норвегія допоможе Україні в проходженні опалювального сезону та закупівлях газу 26.08.25, 04:14 • 3485 переглядiв