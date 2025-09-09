Керівна партія Норвегії перемогла на парламентських виборах

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 вересня, 17:31 • 9706 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 16435 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 21005 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 19781 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 41162 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24926 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26143 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26491 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27103 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30107 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
95%
754мм
Популярнi новини
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 11894 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 11568 перегляди
Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц8 вересня, 16:18 • 4124 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищіPhoto8 вересня, 16:21 • 6972 перегляди
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 20:07 • 5318 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 21002 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 21957 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 75858 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 59098 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 59943 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Харківська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 11606 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 11933 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 75858 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 40230 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 44180 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Financial Times
Leopard 2

Керівна партія Норвегії перемогла на парламентських виборах

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Лейбористська партія Йонаса Гара Стьоре здобула перемогу на парламентських виборах у Норвегії, отримавши 89 місць. Прем'єр-міністр Стьоре, ймовірно, залишиться на посаді, попри критику.

Керівна партія Норвегії перемогла на парламентських виборах

У вівторок, 9 вересня на парламентських виборах у Норвегії перемогу здобула Лейбористська партія чинного голови уряду Йонаса Гара Стере, забезпечивши собі ще чотири роки перебування при владі. Про це інформує УНН з посланням на телеканал NRK, видання The Guardian

Деталі

 За даними NRK, після підрахунку 99% голосів лейбористи отримали 89 місць у парламенті, тоді як "праві" — 80. Для більшості необхідно мінімум 85 мандатів.

Лейбористи на чолі з прем’єр-міністром Йонасом Гар Стьоре залишаються найбільшою партією країни. Партія прогресу, своєю чергою, показала значне зростання підтримки та, за прогнозами, подвоїла своє представництво у парламенті.

Консервативна партія отримала найгірший результат за останні 20 років. Виборчу кампанію визначили теми вартості життя, податків на багатство, інвестицій нафтового фонду в Ізраїль та відносин із Дональдом Трампом.

Попри сильну критику на початку кампанії, 65-річний Стьоре, який очолює уряд із 2021 року, ймовірно, залишиться прем’єром. Аналітики відзначають і роль Єнса Столтенберга, колишнього генсека НАТО та чинного міністра фінансів, який посилив позиції Лейбористів.

Лідерка Консервативної партії Ерна Солберґ визнала поразку, а голова Партії прогресу Сільві Лістгауг привітала Стьоре з перемогою, заявивши, що її партія "все одно має підстави відчувати себе переможцями".

Норвегія за підсумками виборів залишилася єдиною з нордичних країн Європи, де влада належатиме лівим центристам: сусідні Швеція та Фінляндія мають праві уряди.

Нагадаємо

У неділю, 7 вересня в Норвегії стартували дводенні парламентські вибори, де лівий блок на чолі з Робітничою партією змагався з правим, представленим Консервативною партією. 

Норвегія допоможе Україні в проходженні опалювального сезону та закупівлях газу 26.08.25, 04:14 • 3485 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
The Guardian
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Єнс Столтенберг