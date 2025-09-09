Правящая партия Норвегии победила на парламентских выборах
Лейбористская партия Йонаса Гара Стёре одержала победу на парламентских выборах в Норвегии, получив 89 мест. Премьер-министр Стёре, вероятно, останется на посту, несмотря на критику.
Во вторник, 9 сентября, на парламентских выборах в Норвегии победу одержала Лейбористская партия действующего главы правительства Йонаса Гара Стере, обеспечив себе еще четыре года пребывания у власти. Об этом информирует УНН со ссылкой на телеканал NRK, издание The Guardian.
По данным NRK, после подсчета 99% голосов лейбористы получили 89 мест в парламенте, тогда как "правые" — 80. Для большинства необходимо минимум 85 мандатов.
Лейбористы во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стьоре остаются крупнейшей партией страны. Партия прогресса, в свою очередь, показала значительный рост поддержки и, по прогнозам, удвоила свое представительство в парламенте.
Консервативная партия получила худший результат за последние 20 лет. Избирательную кампанию определили темы стоимости жизни, налогов на богатство, инвестиций нефтяного фонда в Израиль и отношений с Дональдом Трампом.
Несмотря на сильную критику в начале кампании, 65-летний Стьоре, возглавляющий правительство с 2021 года, вероятно, останется премьером. Аналитики отмечают и роль Йенса Столтенберга, бывшего генсека НАТО и действующего министра финансов, который усилил позиции Лейбористов.
Лидер Консервативной партии Эрна Солберг признала поражение, а глава Партии прогресса Сильви Листхауг поздравила Стьоре с победой, заявив, что ее партия "все равно имеет основания чувствовать себя победителями".
Норвегия по итогам выборов осталась единственной из нордических стран Европы, где власть будет принадлежать левым центристам: соседние Швеция и Финляндия имеют правые правительства.
В воскресенье, 7 сентября, в Норвегии стартовали двухдневные парламентские выборы, где левый блок во главе с Рабочей партией соревновался с правым, представленным Консервативной партией.
