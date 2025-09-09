Правящая партия Норвегии победила на парламентских выборах

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 сентября, 17:31 • 10006 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 16861 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 21391 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 20042 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 41378 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24981 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 26181 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26514 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27121 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30125 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
95%
754мм
Популярные новости
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 11730 просмотра
Все указывает на то, что планы путина не ограничатся Украиной - Мерц8 сентября, 16:18 • 4314 просмотра
В Харькове сообщили о подозрении мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на кладбищеPhoto8 сентября, 16:21 • 7168 просмотра
Что заставляет есть больше сахара? Ученые обнаружили неожиданную причину8 сентября, 17:48 • 3638 просмотра
Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС20:07 • 5538 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 21392 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 22101 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 76027 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 59205 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 60059 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 11774 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 12074 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 76027 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 40280 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 44223 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Шахед-136
Леопард 2

Правящая партия Норвегии победила на парламентских выборах

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Лейбористская партия Йонаса Гара Стёре одержала победу на парламентских выборах в Норвегии, получив 89 мест. Премьер-министр Стёре, вероятно, останется на посту, несмотря на критику.

Правящая партия Норвегии победила на парламентских выборах

Во вторник, 9 сентября, на парламентских выборах в Норвегии победу одержала Лейбористская партия действующего главы правительства Йонаса Гара Стере, обеспечив себе еще четыре года пребывания у власти. Об этом информирует УНН со ссылкой на телеканал NRK, издание The Guardian

Детали

 По данным NRK, после подсчета 99% голосов лейбористы получили 89 мест в парламенте, тогда как "правые" — 80. Для большинства необходимо минимум 85 мандатов.

Лейбористы во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стьоре остаются крупнейшей партией страны. Партия прогресса, в свою очередь, показала значительный рост поддержки и, по прогнозам, удвоила свое представительство в парламенте.

Консервативная партия получила худший результат за последние 20 лет. Избирательную кампанию определили темы стоимости жизни, налогов на богатство, инвестиций нефтяного фонда в Израиль и отношений с Дональдом Трампом.

Несмотря на сильную критику в начале кампании, 65-летний Стьоре, возглавляющий правительство с 2021 года, вероятно, останется премьером. Аналитики отмечают и роль Йенса Столтенберга, бывшего генсека НАТО и действующего министра финансов, который усилил позиции Лейбористов.

Лидер Консервативной партии Эрна Солберг признала поражение, а глава Партии прогресса Сильви Листхауг поздравила Стьоре с победой, заявив, что ее партия "все равно имеет основания чувствовать себя победителями".

Норвегия по итогам выборов осталась единственной из нордических стран Европы, где власть будет принадлежать левым центристам: соседние Швеция и Финляндия имеют правые правительства.

Напомним

В воскресенье, 7 сентября, в Норвегии стартовали двухдневные парламентские выборы, где левый блок во главе с Рабочей партией соревновался с правым, представленным Консервативной партией. 

Норвегия поможет Украине пройти отопительный сезон и закупить газ26.08.25, 04:14 • 3485 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Хранитель
НАТО
Дональд Трамп
Финляндия
Швеция
Норвегия
Йенс Столтенберг