Норвегия поможет Украине пройти отопительный сезон и закупить газ
Киев • УНН
Норвегия поможет Украине пережить зиму и поддерживает закупки газа, об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялась 25 августа.
Отдельно говорили об энергетике. Норвегия поможет Украине пройти зиму, поддерживает закупки газа. Россия же целенаправленно бьет по нашей энергетической инфраструктуре
Он проинформировал, что в понедельник, 25 августа, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
С украинской стороны были Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров. С норвежской - государственный секретарь Королевства Норвегия по вопросам международных отношений Томас Хорнбург и специальный представитель Королевства Норвегия по вопросам Украины Ларс Рагнар Хансен.
"Говорили о ключевых вещах – дипломатической работе для достижения справедливого мира, усилении украинской противовоздушной обороны, гарантиях безопасности, энергетическом сотрудничестве и возвращении украинских детей, которых похитила Россия", - отметил Ермак.
Напомним
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Денис Шмыгаль посетили украинское предприятие по производству дронов. Норвегия выделит $8,5 млрд на поддержку Украины в 2026 году, большая часть средств пойдет на военное оборудование.
Норвегия выделит 8,45 млрд долларов на поддержку Украины в 2025-2026 годах. Страна также участвует в поставках систем Patriot, развитии морских возможностей и инвестировании в производство украинских дронов.