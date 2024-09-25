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Зеленський зустрівся з президентом Панами: обговорили Формулу миру

Зеленський зустрівся з президентом Панами: обговорили Формулу миру

Київ • УНН

 • 17276 перегляди

Президент України Зеленський провів зустріч з лідером Панами Хосе Муліно під час візиту до США. Вони обговорили реалізацію Формули миру, співпрацю в ООН та розвиток двосторонніх відносин, зокрема у сільському господарстві.

Президент України Володимир Зеленський, який з робочим візитом перебуває у США зустрівся з лідером Панами Хосе Муліно. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин та реалізацію Формули миру. Про це глава держави розповів в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зустріч із Президентом Панами Хосе Муліно. Говорили про реалізацію Формули миру, посилення нашої співпраці в межах Ради Безпеки ООН та розвиток двосторонніх відносин

- відзначив президент.

Він зауважив, що за результатами зустрічі Україна та Панама домовилися розвивати співробітництво у сільському господарстві.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де наголосив на важливості швидкого запрошення України до НАТО та реалізації домовленостей Вашингтонського саміту.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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