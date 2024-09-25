Зеленский встретился с президентом Панамы: обсудили Формулу мира
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский провел встречу с лидером Панамы Хосе Мулино во время визита в США. Они обсудили реализацию Формулы мира, сотрудничество в ООН и развитие двусторонних отношений, в частности в сельском хозяйстве.
Президент Украины Владимир Зеленский, который с рабочим визитом находится в США встретился с лидером Хосе Мулино. Они обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию Формулы мира. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.
Детали
Встреча с Президентом Панамы Хосе Мулино. Говорили о реализации Формулы мира, усилении нашего сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН и развитии двусторонних отношений
Он отметил, что по результатам встречи Украина и Панама договорились развивать сотрудничество в сельском хозяйстве.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где подчеркнул важность быстрого приглашения Украины в НАТО и реализации договоренностей Вашингтонского саммита.