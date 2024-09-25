Зеленский встретился с президентом Панамы: обсудили Формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский, который с рабочим визитом находится в США встретился с лидером Хосе Мулино. Они обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию Формулы мира. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.

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Встреча с Президентом Панамы Хосе Мулино. Говорили о реализации Формулы мира, усилении нашего сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН и развитии двусторонних отношений - отметил президент.

Он отметил, что по результатам встречи Украина и Панама договорились развивать сотрудничество в сельском хозяйстве.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где подчеркнул важность быстрого приглашения Украины в НАТО и реализации договоренностей Вашингтонского саммита.