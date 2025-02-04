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Колишній генсек НАТО Столтенберг отримав нову високу посаду в Норвегії

Колишній генсек НАТО Столтенберг отримав нову високу посаду в Норвегії

Київ • УНН

 • 24963 перегляди

Єнс Столтенберг призначений міністром фінансів Норвегії в новому уряді країни. Призначення відбулося після виходу Центристської партії з уряду через суперечки щодо енергетичних директив ЄС.

Колишній генсек НАТО став міністром фінансів у новому уряді Норвегії. Вважається, що призначення може дати перевагу для лейбористського уряду країни, що бореться в опитуваннях громадської думки перед парламентськими виборами у вересні 2025 року.

Передає УНН із посиланням на Reuters та Berlingske.

Деталі

Новим міністром фінансів Норвегії став колишній генсек НАТО і колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг. Оголошення прозвучало незадовго до того, як прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре офіційно представив зміни в уряді. 

Для мене велика честь, що мене попросили допомогти моїй країні на цьому критичному етапі

- сказав Столтенберг у прес-релізі.

Призначення широко популярного і шанованого Столтенберга могло б дати лейбористському уряду, що бореться, підвищити результати опитувань громадської думки напередодні парламентських виборів у вересні.

ЄС та НАТО обговорюють стратегію щодо Гренландії після заяв Трампа: у планах - спільні дії з США в арктичному регіоні04.02.25, 10:36 • 25205 переглядiв

Політик-ветеран був прем'єр-міністром Норвегії в 2000-2001 і 2005-2013 роках. Він очолював Західний військовий альянс протягом десяти років, у тому числі під час першого терміну президента США Дональда Трампа, який пішов у відставку минулого року.

Довідково

Зміни в уряді Норвегії відбулися після того, як Центристська партія покинула свої посади минулого тижня через невдоволення лінією Лейбористської партії щодо ЄС.

Суперечка між двома партіями полягала в тому, що Данська лейбористська партія хотіла запровадити три директиви з енергетичного пакету ЄС, але Центристська партія на це не погодилася.

Партія побоюється, що Лейбористська партія тим самим тісніше зв’яжеться з енергетичним ринком ЄС і ЄС загалом, пояснює Berlingske.

Генсек НАТО виправдав інтерес Трампа до Гренландії03.02.25, 16:27 • 26575 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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