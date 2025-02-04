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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывший генсек НАТО Столтенберг получил новую высокую должность в Норвегии

Бывший генсек НАТО Столтенберг получил новую высокую должность в Норвегии

Киев  •  УНН

 • 5337 просмотра

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Йенс Столтенберг назначен министром финансов Норвегии в новом правительстве страны. Назначение произошло после выхода Центристской партии из правительства из-за споров по энергетическим директивам ЕС.

Бывший генсек НАТО стал министром финансов в новом правительстве Норвегии. Считается, что назначение может дать преимущество для лейбористского правительства страны, борющегося в опросах общественного мнения перед парламентскими выборами в сентябре 2025 года.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Berlingske.

Детали

Новым министром финансов Норвегии стал бывший генсек НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Объявление прозвучало незадолго до того, как премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре официально представил изменения в правительстве. 

Для меня большая честь, что меня попросили помочь моей стране на этом критическом этапе

- сказал Столтенберг в пресс-релизе.

Назначение широко популярного и уважаемого Столтенберга могло бы дать борющемуся лейбористскому правительству повысить результаты опросов общественного мнения в преддверии парламентских выборов в сентябре.

ЕС и НАТО обсуждают стратегию по Гренландии после заявлений Трампа: в планах - совместные действия с США в арктическом регионе04.02.25, 10:36 • 16210 просмотров

Политик-ветеран был премьер-министром Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах. Он возглавлял Западный военный альянс в течение десяти лет, в том числе во время первого срока президента США Дональда Трампа, который ушел в отставку в прошлом году.

Справочно

Изменения в правительстве Норвегии произошли после того, как Центристская партия покинула свои должности на прошлой неделе из-за недовольства линией Лейбористской партии в отношении ЕС.

Спор между двумя партиями заключался в том, что Датская лейбористская партия хотела ввести три директивы из энергетического пакета ЕС, но Центристская партия на это не согласилась.

Партия опасается, что Лейбористская партия тем самым теснее свяжется с энергетическим рынком ЕС и ЕС в целом, объясняет Berlingske.

Генсек НАТО оправдал интерес Трампа к Гренландии03.02.25, 16:27 • 23451 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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