Бывший генсек НАТО Столтенберг получил новую высокую должность в Норвегии

Бывший генсек НАТО стал министром финансов в новом правительстве Норвегии. Считается, что назначение может дать преимущество для лейбористского правительства страны, борющегося в опросах общественного мнения перед парламентскими выборами в сентябре 2025 года.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Berlingske.

Детали

Новым министром финансов Норвегии стал бывший генсек НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Объявление прозвучало незадолго до того, как премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре официально представил изменения в правительстве.

Для меня большая честь, что меня попросили помочь моей стране на этом критическом этапе