Ми повинні були надати Україні більше зброї й набагато раніше: Столтенберг зізнався, про що шкодує

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг зізнався, що шкодує про ненадання Альянсом Україні набагато більшої кількості зброї перед вторгненням рф. Також він визнав, що після вторгнення Києву повинні були дати більш досконалу зброю й швидше. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times, передає УНН.

"Якщо є щось, про що я в певному сенсі шкодую і бачу набагато чіткіше, так це те, що ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки набагато раніше. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш досконалу зброю, швидше, після вторгнення. Я беру свою частину відповідальності", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що відправка летальної зброї була великою дискусією.

"Більшість союзників були проти цього перед вторгненням ...вони дуже боялися наслідків. Я пишаюся тим, що ми зробили, але це було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Можливо, це могло навіть запобігти вторгненню або, принаймні, значно ускладнило (росії – ред.) робити те, що вони зробили", - вважає Столтенберг.

Україну можуть прийняти в НАТО без деокупації територій - Столтенберг

Доповнення

Столтенберг в останній день на посаді Генсека НАТО заявляв, що ядерна риторика путіна не повинна стримувати НАТО від допомоги Україні.

В липні Столтенберг ще бувши Генсеком НАТО заявляв, що НАТО не збиватиме російські ракети своєю ППО, адже Альянс не братиме участь у конфлікті.