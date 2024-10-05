Мы должны были предоставить Украине больше оружия и гораздо раньше: Столтенберг признался, о чем сожалеет

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что сожалеет о непредоставлении Альянсом Украине гораздо большего количества оружия перед вторжением рф. Также он признал, что после вторжения Киеву должны были дать более совершенное оружие и быстрее. Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает УНН.

"Если есть что-то, о чем я в определенном смысле сожалею и вижу гораздо четче, так это то, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше. Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были дать им больше оружия перед вторжением. И мы должны были дать им более совершенное оружие, скорее, после вторжения. Я беру свою часть ответственности", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что отправка летального оружия была большой дискуссией.

"Большинство союзников были против этого перед вторжением ...они очень боялись последствий. Я горжусь тем, что мы сделали, но это было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Возможно, это могло даже предотвратить вторжение или, по крайней мере, значительно усложнило (россии - ред.) делать то, что они сделали", - считает Столтенберг.

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Дополнение

Столтенберг в последний день на посту Генсека НАТО заявлял, что ядерная риторика путина не должна сдерживать НАТО от помощи Украине.

В июле Столтенберг еще будучи Генсеком НАТО заявлял, что НАТО не будет сбивать российские ракеты своей ПВО, ведь Альянс не будет участвовать в конфликте.