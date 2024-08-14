В сентябре состоится заседание военного комитета НАТО: обсудят программы по поддержке Украины

В следующем месяце состоится заседание высшего военного органа НАТО - Военного комитета, на котором участники обсудят дальнейшую поддержку Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз НАТО.

Детали

Отмечается, что во время личной встречи начальники Генеральных штабов обсудят развитие военной стратегии в НАТО. Президент Чехии Петр Павел присоединится к открытию заседания Военного комитета.

Во время первой сессии начальники Генштабов стран НАТО обсудят выполнение решений, принятых главами государств и правительств Альянса на Вашингтонском саммите в июле 2024 года.

В рамках пакета поддержки Украины НАТО на этой сессии также будет обсуждаться создание миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU), нового командования, которое призвано планировать, координировать и организовывать оказание помощи в сфере безопасности - резюмировали в Альянсе.

Среди других тем обсудят запуск Совместного центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC), "важного столпа практического сотрудничества", чтобы определить и применить уроки войны России против Украины и повысить оперативную совместимость Украины с НАТО.

В НАТО прогнозують війну в Україні ще на 3-4 роки, оскільки росія готова жити в умовах воєнної економіки

Дополнение

В НАТО добавляют, что во время второй сессии Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проинформирует участников о выполнении планов обороны и сдерживания в Евроатлантическом регионе (DDA Family of Plans).

Кроме того, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по вопросам трансформации генерал Филип Лавин проинформирует и проинформирует о трансформации боевых действий Альянса в соответствии с Процессом оборонного планирования НАТО (NDPP).

Напомним,

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил Патрика Тернера старшим представителем Альянса во главе миссии в Украине, который будет координировать усилия НАТО и предоставлять оценку ситуации в Украине до момента обретения ею членства в НАТО.