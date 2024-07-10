В НАТО прогнозируют, что война в Украине продлится еще 3-4 года, поскольку россия готова жить в условиях военной экономики. Об этом со ссылкой на чиновника НАТО пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

В ходе саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный чиновник альянса заявил, что россия сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года, поэтому союзники Украины должны быть сосредоточены на том, что им придется обеспечивать Киев в долгосрочной перспективе.

Должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который вероятно вскоре закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий - сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Оценивая способность россии воспринимать решение властей о переходе экономики на военные рельсы, чиновник НАТО отметил - долгосрочные последствия будут ощутимыми и значительными для российской экономики. Но пока российское общество готово к предложенному ему образу жизни.

Добавим

Высокопоставленный чиновник альянса также прокомментировал намерения НАТО по поддержке Украины. В частности, создание командного пункта в немецком Висбадене. По его словам, вместе с оборонно-промышленными обязательствами, это обеспечивает стабильные источники поддержки Украины.

Это механизм координации, с помощью которого мы будем гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно, когда ей это нужно, и обеспечиваем определенную подотчетность, поскольку все мы знаем, что существует длинный список обещаний, а то, что на самом деле появляется на поле боя, часто отличается от озвученного - сказал он.

Напомним

Лидеры НАТО собираются на юбилейный саммит в Вашингтоне, главным приоритетом которого является поддержка защиты Украины от российского вторжения, с целью координации помощи и предоставления большего количества боеприпасов, средств противовоздушной обороны и другой помощи.

Американские конгрессмены ожидают, что на саммите союзники согласятся разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов внутри России, в том числе по ее энергетической инфраструктуре и нефтегазовым месторождениям, чтобы остановить военную машину кремля.

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