Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на обещание систем ПВО Patriot и SAMP-T от союзников на саммите НАТО, указав, что это поможет защите городов, людей и инфраструктуры, а также анонсировал объявления о других инициативах. Его заявление обнародовало в среду Минобороны, пишет УНН.

Укрепляем наше ПВО - начало работы на Вашингтонском саммите НАТО. Страны Альянса, в частности США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении нам систем противовоздушной обороны. Решение включает дополнительные батареи Patriot, систему SAMP-T и компоненты для их работы. Эти системы помогут защитить наши города, мирных жителей и критическую инфраструктуру. Благодарны нашим союзникам из США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии - отметил Умеров.

Детали

Министр отметил, что, согласно заявлению, также в ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем ПВО, таких как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. "Это значительно усилит нашу оборону", - указал он.

Умеров также выразил отдельную благодарность Канаде, Норвегии, Испании, Великобритании и другим государствам за предоставление этих систем и перехватчиков.

"Мы благодарны всем, кто присоединился к инициативе немедленного действия по ПВО, которая собрала более $1 миллиарда в поддержку ПВО Украины", - добавил он.

"Работа над другими инициативами продолжается. Новые анонсы скоро, это наш приоритет", - подытожил министр.

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