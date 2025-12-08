$42.060.13
Politico: странам ЕС придется выделить миллиарды на гарантии "репарационного кредита" для Украины, больше всего - на Германии

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Странам ЕС придется выделить миллиарды евро для гарантий кредитов Украине объемом до 210 миллиардов евро, при этом Германия окажет поддержку до 52 миллиардов евро. Европейская комиссия представила эти суммы после предложения "репарационного кредита" для Украины на 165 миллиардов евро из замороженных российских активов.

Politico: странам ЕС придется выделить миллиарды на гарантии "репарационного кредита" для Украины, больше всего - на Германии

Странам ЕС придется отдельно выделить миллиарды евро для гарантий по срочно необходимым кредитам объемом до 210 миллиардов евро для Украины, при этом Германия должна будет предоставить поддержку (backstop) до 52 миллиардов евро, со ссылкой на соответствующие документы сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Европейская комиссия представила дипломатам "впечатляющие" суммы на прошлой неделе после обнародования предложения "репарационного кредита" для Украины на 165 миллиардов евро с использованием денежной стоимости замороженных российских активов, пишет издание.

Эта поддержка, которая будет пропорционально распределена между странами блока, необходима для получения одобрения предоставления кредита от премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Бельгийский лидер выступил против использования суверенных российских активов из-за опасений, что его страна может быть обязана в конечном итоге вернуть деньги москве. Около 185 миллиардов евро замороженных российских активов находятся под управлением брюссельского финансового депозитария Euroclear, тогда как еще 25 миллиардов евро рассеяны по всему блоку на частных банковских счетах.

Однако общие суммы для каждой страны могут вырасти, если дружественные к кремлю страны, такие как Венгрия, откажутся присоединиться к инициативе, хотя страны, не входящие в ЕС, могут помочь, если пожелают, покрывая часть общей гарантии, пишет издание. Норвегия рассматривалась как возможный кандидат, пока ее министр финансов Йенс Столтенберг не дистанцировал Осло от этой идеи.

В пятницу Венгрия наложила вето на выпуск новых долговых обязательств ЕС для покрытия бюджетного дефицита Украины, возложив на лидеров бремя убедить де Вевера поддержать использование российских активов на встрече лидеров ЕС 18 декабря, вместо того, чтобы залезать в собственные национальные казны, отмечает издание.

Венгрия блокирует план ЕС по финансовой поддержке Украины замороженными активами рф - Politico07.12.25, 20:39 • 7602 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц был в Брюсселе в пятницу вечером, чтобы заверить де Вевера, что Германия предоставит 25 процентов резервного фонда, что является наибольшей долей среди всех стран.

"У нас был очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу, - сказал Мерц после обеда с бельгийским лидером. - Особое беспокойство Бельгии по вопросу о том, как использовать замороженные российские активы, неоспоримо и должно быть решено любым возможным решением таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск".

Что предусматривает кредит

Предложенный репарационный кредит предусматривает 115 миллиардов евро для финансирования оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, тогда как 50 миллиардов евро покроют бюджетные потребности Украины. Остальные 45 миллиардов евро из общего пакета погасят кредит G7 Украине, выданный в прошлом году.

Согласно презентациям Еврокомиссии, средства будут распределены шестью платежами в течение года.

Как отмечается, "будут введены определенные механизмы сдерживания и противовесов, чтобы предотвратить присвоение денег". Например, в отношении расходов на оборону, это будет включать обеспечение того, чтобы контракты и планы расходов были приемлемы для Еврокомиссии.

Еврокомиссия также будет подробно излагать финансовые потребности Украины и определять, откуда правительство получает военную и финансовую помощь, что позволит столицам ЕС отслеживать денежные потоки в Украину, пишет издание.

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения03.12.25, 15:24 • 79582 просмотра

Юлия Шрамко

