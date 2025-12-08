Politico: країнам ЄС доведеться виділити мільярди для гарантій "репараційного кредиту" для України, найбільше - на Німеччині

Країнам ЄС потрібно буде окремо виділити мільярди євро для гарантій для терміново необхідних кредитів обсягом до 210 мільярдів євро для України, при цьому Німеччина повинна буде надати підтримку (backstop) до 52 мільярдів євро, з посиланням на відповідні документи повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія представила дипломатам "вражаючі" суми минулого тижня після оприлюднення пропозиції "репараційного кредиту" для України на 165 мільярдів євро з використанням грошової вартості заморожених російських активів, пише видання.

Ця підтримка, яка буде пропорційно розподілена між країнами блоку, необхідна для отримання схвалення надання кредиту від прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Бельгійський лідер виступив проти використання суверенних російських активів через побоювання, що його країна може бути зобов'язана зрештою повернути гроші москві. Близько 185 мільярдів євро заморожених російських активів знаходяться під управлінням брюссельського фінансового депозитарію Euroclear, тоді як ще 25 мільярдів євро розпорошені по всьому блоку на приватних банківських рахунках.

Однак загальні суми для кожної країни можуть зрости, якщо дружні до кремля країни, такі як Угорщина, відмовляться приєднатися до ініціативи, хоча країни, що не входять до ЄС, можуть допомогти, якщо забажають, покриваючи частину загальної гарантії, пише видання. Норвегія розглядалася як можливий кандидат, доки її міністр фінансів Єнс Столтенберг не дистанціював Осло від цієї ідеї.

У п'ятницю Угорщина наклала вето на випуск нових боргових зобов'язань ЄС для покриття бюджетного дефіциту України, поклавши на лідерів тягар переконати де Вевера підтримати використання російських активів на зустрічі лідерів ЄС 18 грудня, замість того, щоб залазити у власні національні скарбниці, зазначає видання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був у Брюсселі в п'ятницю ввечері, щоб запевнити де Вевера, що Німеччина надасть 25 відсотків резервного фонду, що є найбільшою часткою серед усіх країн.

"У нас був дуже конструктивний обмін думками з цього питання, - сказав Мерц після обіду з бельгійським лідером. - Особливе занепокоєння Бельгії щодо питання про те, як використовувати заморожені російські активи, є незаперечним і має бути вирішене будь-яким можливим рішенням таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик".

Що передбачає кредит

Запропонований репараційний кредит передбачає 115 мільярдів євро для фінансування оборонної промисловості України протягом п'яти років, тоді як 50 мільярдів євро покриють бюджетні потреби України. Решта 45 мільярдів євро із загального пакету погасять кредит G7 Україні, виданий минулого року.

Згідно з презентаціями Єврокомісії, кошти будуть розподілені шістьма платежами протягом року.

Як зазначається, "буде запроваджено певні механізми стримування та противаг, щоб запобігти привласненню грошей". Наприклад, щодо витрат на оборону, це включатиме забезпечення того, щоб контракти та плани витрат були прийнятними для Єврокомісії.

Єврокомісія також детально викладатиме фінансові потреби України та визначатиме, звідки уряд отримує військову та фінансову допомогу, що дозволить столицям ЄС відстежувати грошові потоки до України, пише видання.

