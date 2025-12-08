Politico: країнам ЄС доведеться виділити мільярди для гарантій "репараційного кредиту" для України, найбільше - на Німеччині

$42.060.13
49.000.23
ukenru
06:59 • 3652 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 18147 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 30990 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 28440 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 33029 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 56103 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 65425 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 68784 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59803 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 62109 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.2м/с
90%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог несе значні втрати на Покровському напрямку: зведення Генштабу7 грудня, 22:29 • 6434 перегляди
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian7 грудня, 23:00 • 17250 перегляди
росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph8 грудня, 00:03 • 4858 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"8 грудня, 02:06 • 13805 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16 • 13525 перегляди
Публікації
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня08:10 • 922 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 58197 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 67750 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 79149 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 100552 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня08:10 • 922 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 45656 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 56216 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 57240 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 71291 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Politico: країнам ЄС доведеться виділити мільярди для гарантій "репараційного кредиту" для України, найбільше - на Німеччині

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Країнам ЄС доведеться виділити мільярди євро для гарантій кредитів Україні обсягом до 210 мільярдів євро, при цьому Німеччина надасть підтримку до 52 мільярдів євро. Європейська комісія представила ці суми після пропозиції "репараційного кредиту" для України на 165 мільярдів євро із заморожених російських активів.

Politico: країнам ЄС доведеться виділити мільярди для гарантій "репараційного кредиту" для України, найбільше - на Німеччині

Країнам ЄС потрібно буде окремо виділити мільярди євро для гарантій для терміново необхідних кредитів обсягом до 210 мільярдів євро для України, при цьому Німеччина повинна буде надати підтримку (backstop) до 52 мільярдів євро, з посиланням на відповідні документи повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія представила дипломатам "вражаючі" суми минулого тижня після оприлюднення пропозиції "репараційного кредиту" для України на 165 мільярдів євро з використанням грошової вартості заморожених російських активів, пише видання.

Ця підтримка, яка буде пропорційно розподілена між країнами блоку, необхідна для отримання схвалення надання кредиту від прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Бельгійський лідер виступив проти використання суверенних російських активів через побоювання, що його країна може бути зобов'язана зрештою повернути гроші москві. Близько 185 мільярдів євро заморожених російських активів знаходяться під управлінням брюссельського фінансового депозитарію Euroclear, тоді як ще 25 мільярдів євро розпорошені по всьому блоку на приватних банківських рахунках.

Однак загальні суми для кожної країни можуть зрости, якщо дружні до кремля країни, такі як Угорщина, відмовляться приєднатися до ініціативи, хоча країни, що не входять до ЄС, можуть допомогти, якщо забажають, покриваючи частину загальної гарантії, пише видання. Норвегія розглядалася як можливий кандидат, доки її міністр фінансів Єнс Столтенберг не дистанціював Осло від цієї ідеї.

У п'ятницю Угорщина наклала вето на випуск нових боргових зобов'язань ЄС для покриття бюджетного дефіциту України, поклавши на лідерів тягар переконати де Вевера підтримати використання російських активів на зустрічі лідерів ЄС 18 грудня, замість того, щоб залазити у власні національні скарбниці, зазначає видання.

Угорщина блокує план ЄС щодо фінансової підтримки України замороженими активами рф - Politico07.12.25, 20:39 • 7590 переглядiв

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був у Брюсселі в п'ятницю ввечері, щоб запевнити де Вевера, що Німеччина надасть 25 відсотків резервного фонду, що є найбільшою часткою серед усіх країн.

"У нас був дуже конструктивний обмін думками з цього питання, - сказав Мерц після обіду з бельгійським лідером. - Особливе занепокоєння Бельгії щодо питання про те, як використовувати заморожені російські активи, є незаперечним і має бути вирішене будь-яким можливим рішенням таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик".

Що передбачає кредит

Запропонований репараційний кредит передбачає 115 мільярдів євро для фінансування оборонної промисловості України протягом п'яти років, тоді як 50 мільярдів євро покриють бюджетні потреби України. Решта 45 мільярдів євро із загального пакету погасять кредит G7 Україні, виданий минулого року.

Згідно з презентаціями Єврокомісії, кошти будуть розподілені шістьма платежами протягом року.

Як зазначається, "буде запроваджено певні механізми стримування та противаг, щоб запобігти привласненню грошей". Наприклад, щодо витрат на оборону, це включатиме забезпечення того, щоб контракти та плани витрат були прийнятними для Єврокомісії.

Єврокомісія також детально викладатиме фінансові потреби України та визначатиме, звідки уряд отримує військову та фінансову допомогу, що дозволить столицям ЄС відстежувати грошові потоки до України, пише видання.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення03.12.25, 15:24 • 79567 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Euroclear
Європейська комісія
Осло
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Бельгія
Норвегія
Єнс Столтенберг
Німеччина
Угорщина
Україна