Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо: президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что мир для Украины сейчас «достаточно близок», как никогда с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. На мероприятии в Хельсинки во вторник Стубб отметил, что переговоры продвигаются сразу по трем ключевым документам, пишет УНН.

Детали

Первый документ – это рамочный план, который после обсуждений сейчас «является планом из 20 пунктов». Стубб напомнил, что первоначальный план, содержавший 28 пунктов, «казался выгодным для России» и включал «элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, по моему мнению, были абсолютно неприемлемыми». По его словам, Украине удалось смягчить его.

Мы достигаем точки, когда условия потенциального соглашения становятся более приемлемыми – сказал финский президент.

Второй документ касается гарантий безопасности для Украины и обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими чиновниками и органами безопасности в Европе. Стубб отметил, что это будут договоренности о безопасности, которые будут предусматривать так называемую коалицию желающих. Третий документ посвящен восстановлению Украины после войны.

Зеленский и президент Финляндии Стубб провели переговоры о координации давления на Россию

На том же мероприятии министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО, высказал мнение, что путь к миру заключается в изменении «расчетов Путина».

Если цена, которую ему придется заплатить, будет слишком высокой, он может согласиться на что-то меньшее. Я не думаю, что мы можем изменить мнение Путина – сказал Столтенберг.

Президент Финляндии заявил, что все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены