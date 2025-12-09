Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо: президент Финляндии Стубб
Киев • УНН
Президент Финляндии заявил, что мир для Украины сейчас "достаточно близок", как никогда с начала полномасштабного вторжения. Переговоры продвигаются сразу по трем ключевым документам, включая рамочный план, гарантии безопасности и восстановление Украины.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что мир для Украины сейчас «достаточно близок», как никогда с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. На мероприятии в Хельсинки во вторник Стубб отметил, что переговоры продвигаются сразу по трем ключевым документам, пишет УНН.
Детали
Первый документ – это рамочный план, который после обсуждений сейчас «является планом из 20 пунктов». Стубб напомнил, что первоначальный план, содержавший 28 пунктов, «казался выгодным для России» и включал «элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, по моему мнению, были абсолютно неприемлемыми». По его словам, Украине удалось смягчить его.
Мы достигаем точки, когда условия потенциального соглашения становятся более приемлемыми
Второй документ касается гарантий безопасности для Украины и обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими чиновниками и органами безопасности в Европе. Стубб отметил, что это будут договоренности о безопасности, которые будут предусматривать так называемую коалицию желающих. Третий документ посвящен восстановлению Украины после войны.
На том же мероприятии министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО, высказал мнение, что путь к миру заключается в изменении «расчетов Путина».
Если цена, которую ему придется заплатить, будет слишком высокой, он может согласиться на что-то меньшее. Я не думаю, что мы можем изменить мнение Путина
