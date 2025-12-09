Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо: президент Финляндии Стубб

ukenru
15:34 • 10581 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 13520 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 15597 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 23318 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 44104 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28039 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30569 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40630 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34323 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35636 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 22180 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 21516 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 18371 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 20505 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 18474 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности12:00
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 44104 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16621 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 60441 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Антониу Кошта
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Франция
Китай
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 764 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 21574 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 26440 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 63069 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 68644 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Нефть марки Brent
Дипломатка

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо: президент Финляндии Стубб

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Президент Финляндии заявил, что мир для Украины сейчас "достаточно близок", как никогда с начала полномасштабного вторжения. Переговоры продвигаются сразу по трем ключевым документам, включая рамочный план, гарантии безопасности и восстановление Украины.

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо: президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что мир для Украины сейчас «достаточно близок», как никогда с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. На мероприятии в Хельсинки во вторник Стубб отметил, что переговоры продвигаются сразу по трем ключевым документам, пишет УНН.

Детали

Первый документ – это рамочный план, который после обсуждений сейчас «является планом из 20 пунктов». Стубб напомнил, что первоначальный план, содержавший 28 пунктов, «казался выгодным для России» и включал «элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, по моему мнению, были абсолютно неприемлемыми». По его словам, Украине удалось смягчить его. 

Мы достигаем точки, когда условия потенциального соглашения становятся более приемлемыми

– сказал финский президент.

Второй документ касается гарантий безопасности для Украины и обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими чиновниками и органами безопасности в Европе. Стубб отметил, что это будут договоренности о безопасности, которые будут предусматривать так называемую коалицию желающих. Третий документ посвящен восстановлению Украины после войны.

Зеленский и президент Финляндии Стубб провели переговоры о координации давления на Россию30.11.25, 14:18 • 5142 просмотра

На том же мероприятии министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО, высказал мнение, что путь к миру заключается в изменении «расчетов Путина». 

Если цена, которую ему придется заплатить, будет слишком высокой, он может согласиться на что-то меньшее. Я не думаю, что мы можем изменить мнение Путина 

– сказал Столтенберг. 

Президент Финляндии заявил, что все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены 03.12.25, 16:07 • 5679 просмотров

Степан Гафтко

