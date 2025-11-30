$42.190.00
11:44 • 1444 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 5580 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 12464 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 22727 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 33061 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 27517 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 25275 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 22650 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17347 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16590 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Зеленский и президент Финляндии Стубб провели переговоры о координации давления на Россию

Киев • УНН

 56 просмотра

Президент Зеленский и президент Финляндии Александер Стубб провели переговоры относительно российской агрессии. Стороны обменялись информацией и оценили дипломатические сценарии, подчеркивая необходимость давления на Россию.

Зеленский и президент Финляндии Стубб провели переговоры о координации давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале о разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом, во время которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг российской агрессии и дипломатические перспективы. Об этом пишет УНН.

Подробности

Зеленский поблагодарил Финляндию за стабильную поддержку и "почти ежедневную координацию". Он отметил, что стороны обменялись информацией о позиции России и оценили возможные дипломатические сценарии. 

Проинформировал Алекса о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны 

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе запланирована интенсивная работа с европейскими партнерами, и важно сохранять общее видение: давление должно быть направлено на Россию как на единственного виновника войны, ведь именно такой подход может дать шанс на реальный мир.

Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30.11.25, 12:20 • 5598 просмотров

Степан Гафтко

Политика
Новости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Александр Стабб
Финляндия
Владимир Зеленский
Украина