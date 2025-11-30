Зеленский и президент Финляндии Стубб провели переговоры о координации давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале о разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом, во время которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг российской агрессии и дипломатические перспективы. Об этом пишет УНН.

Подробности

Зеленский поблагодарил Финляндию за стабильную поддержку и "почти ежедневную координацию". Он отметил, что стороны обменялись информацией о позиции России и оценили возможные дипломатические сценарии.

Проинформировал Алекса о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе запланирована интенсивная работа с европейскими партнерами, и важно сохранять общее видение: давление должно быть направлено на Россию как на единственного виновника войны, ведь именно такой подход может дать шанс на реальный мир.

