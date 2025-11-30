Зеленський та президент Фінляндії Стубб провели перемовини про координацію тиску на росію

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:44 • 1416 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 5538 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 12447 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 22709 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 33046 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 27510 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 25272 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22648 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17346 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16590 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.7м/с
83%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph30 листопада, 02:38 • 9712 перегляди
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі30 листопада, 03:31 • 10455 перегляди
Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню30 листопада, 04:03 • 4778 перегляди
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW30 листопада, 05:15 • 8058 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 6894 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 26187 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 74444 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 58690 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 66753 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 65207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Київська область
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 26187 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 39262 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 56554 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 76036 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 107612 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
The Washington Post
The New York Times

Зеленський та президент Фінляндії Стубб провели перемовини про координацію тиску на росію

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент Зеленський та президент Фінляндії Александер Стубб провели переговори щодо російської агресії. Сторони обмінялися інформацією та оцінили дипломатичні сценарії, підкреслюючи необхідність тиску на росію.

Зеленський та президент Фінляндії Стубб провели перемовини про координацію тиску на росію

Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі про розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію навколо російської агресії та дипломатичні перспективи. Про це пише УНН.

Деталі

Зеленський подякував Фінляндії за стабільну підтримку та "майже щоденну координацію". Він зазначив, що сторони обмінялися інформацією щодо позиції росії та оцінили можливі дипломатичні сценарії. 

Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони 

– заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що цього тижня запланована інтенсивна робота з європейськими партнерами, і важливо зберігати спільне бачення: тиск має бути спрямований на Росію як на єдиного винуватця війни, адже саме такий підхід може дати шанс на реальний мир.

Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський30.11.25, 12:20 • 5542 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Александр Стубб
Фінляндія
Володимир Зеленський
Україна