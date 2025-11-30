Зеленський та президент Фінляндії Стубб провели перемовини про координацію тиску на росію

Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі про розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію навколо російської агресії та дипломатичні перспективи. Про це пише УНН.

Деталі

Зеленський подякував Фінляндії за стабільну підтримку та "майже щоденну координацію". Він зазначив, що сторони обмінялися інформацією щодо позиції росії та оцінили можливі дипломатичні сценарії.

Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони – заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що цього тижня запланована інтенсивна робота з європейськими партнерами, і важливо зберігати спільне бачення: тиск має бути спрямований на Росію як на єдиного винуватця війни, адже саме такий підхід може дати шанс на реальний мир.

