Президент Финляндии заявил, что все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены

По мнению президента Финляндии Александра Стубба, условия для "справедливого мира" в Украине вряд ли будут выполнены. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Так, по словам Стубба, реальность такова, что "мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом".

Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны готовиться к моменту, когда наступит мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены - сказал Стубб в интервью MTV Uutiset.

Он добавил, что "сегодня мы ближе к миру, чем вчера", и что ближайшие дни и недели покажут, принесут ли переговоры какие-либо результаты.

Отмечается, что интервью Стубба состоялось сразу после встреч между посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и российским диктатором владимиром путиным, которые не принесли никакого прогресса в прекращении войны в Украине, а Путин вместо этого обвинил Европу в срыве мирного процесса.

Напомним

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

Глава кремля владимир путин провел почти пятичасовую встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Российские СМИ назвали ее "продуктивной".