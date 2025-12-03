$42.330.01
ВР приняла Бюджет на 2026 год
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент Финляндии заявил, что все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что условия для "справедливого мира" в Украине вряд ли будут выполнены, хотя сегодня мы ближе к миру, чем вчера. Это произошло после встреч посланников США с Путиным, которые не принесли прогресса.

Президент Финляндии заявил, что все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены

По мнению президента Финляндии Александра Стубба, условия для "справедливого мира" в Украине вряд ли будут выполнены. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Так, по словам Стубба, реальность такова, что "мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом".

Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны готовиться к моменту, когда наступит мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены

- сказал Стубб в интервью MTV Uutiset.

Он добавил, что "сегодня мы ближе к миру, чем вчера", и что ближайшие дни и недели покажут, принесут ли переговоры какие-либо результаты.

Отмечается, что интервью Стубба состоялось сразу после встреч между посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и российским диктатором владимиром путиным, которые не принесли никакого прогресса в прекращении войны в Украине, а Путин вместо этого обвинил Европу в срыве мирного процесса.

Напомним

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

Глава кремля владимир путин провел почти пятичасовую встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Российские СМИ назвали ее "продуктивной".

Ольга Розгон

