13:22
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Президент Фінляндії заявив, що всі умови для справедливого миру в України навряд чи будуть виконані

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що умови для "справедливого миру" в Україні навряд чи будуть виконані, хоча сьогодні ми ближче до миру, ніж вчора. Це сталося після зустрічей посланців США з путіним, які не принесли прогресу.

Президент Фінляндії заявив, що всі умови для справедливого миру в України навряд чи будуть виконані

На думку президента Фінляндії Александра Стубба, умови для "справедливого миру" в Україні навряд чи будуть виконані. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Так, за словами Стубба, реальність така, що "мир може бути хорошим, поганим або якимось компромісом".

Реальність також полягає в тому, що ми, фіни, повинні готуватися до моменту, коли настане мир, і що всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, навряд чи будуть виконані

- сказав Стубб в інтерв’ю MTV Uutiset.

Він додав, що "сьогодні ми ближче до миру, ніж вчора", і що найближчі дні та тижні покажуть, чи принесуть переговори якісь результати.

Зазначається, що інтерв'ю Стубба відбулося одразу після зустрічей між посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та російським диктатором володимиром путіним, які не дали жодного прогресу в припиненні війни в Україні , а путін натомість звинуватив Європу у зриві мирного процесу.

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

Голова кремля володимир путін провів майже п'ятигодинну зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. російські ЗМІ назвали її "продуктивною".

Ольга Розгон

