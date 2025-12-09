ukenru
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Мир для України зараз ближчий, ніж будь-коли: президент Фінляндії Стубб

Київ • УНН

Президент Фінляндії заявив, що мир для України зараз "досить близький", як ніколи з початку повномасштабного вторгнення. Переговори просуваються одразу по трьох ключових документах, включаючи рамковий план, гарантії безпеки та відбудову України.

Мир для України зараз ближчий, ніж будь-коли: президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що мир для України зараз "досить близький", як ніколи з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. На заході в Гельсінкі у вівторок Стубб зазначив, що переговори просуваються одразу по трьох ключових документах, пише УНН.

Деталі

Перший документ – це рамковий план, який після обговорень наразі "є планом із 20 пунктів". Стубб нагадав, що початковий план, який містив 28 пунктів, "здавався вигідним для росії" і включав "елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мою думку, були абсолютно неприйнятними". За його словами, Україні вдалося пом'якшити його. 

Ми досягаємо точки, коли умови потенційної угоди стають більш прийнятними

– сказав фінський президент.

Другий документ стосується гарантій безпеки для України і обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українськими чиновниками та органами безпеки в Європі. Стубб зазначив, що це будуть домовленості про безпеку, які передбачатимуть так звану коаліцію охочих. Третій документ присвячений відбудові України після війни.

Зеленський та президент Фінляндії Стубб провели перемовини про координацію тиску на росію30.11.25, 14:18 • 5142 перегляди

На тому ж заході міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, колишній генеральний секретар НАТО, висловив думку, що шлях до миру полягає у зміні "розрахунків путіна". 

Якщо ціна, яку йому доведеться заплатити, буде занадто високою, він може погодитися на щось менше. Я не думаю, що ми можемо змінити думку путіна 

– сказав Столтенберг. 

Президент Фінляндії заявив, що всі умови для справедливого миру в України навряд чи будуть виконані 03.12.25, 16:07 • 5679 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Гельсінкі
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Єнс Столтенберг
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна