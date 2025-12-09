Мир для України зараз ближчий, ніж будь-коли: президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що мир для України зараз "досить близький", як ніколи з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. На заході в Гельсінкі у вівторок Стубб зазначив, що переговори просуваються одразу по трьох ключових документах, пише УНН.

Деталі

Перший документ – це рамковий план, який після обговорень наразі "є планом із 20 пунктів". Стубб нагадав, що початковий план, який містив 28 пунктів, "здавався вигідним для росії" і включав "елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мою думку, були абсолютно неприйнятними". За його словами, Україні вдалося пом'якшити його.

Ми досягаємо точки, коли умови потенційної угоди стають більш прийнятними – сказав фінський президент.

Другий документ стосується гарантій безпеки для України і обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українськими чиновниками та органами безпеки в Європі. Стубб зазначив, що це будуть домовленості про безпеку, які передбачатимуть так звану коаліцію охочих. Третій документ присвячений відбудові України після війни.

Зеленський та президент Фінляндії Стубб провели перемовини про координацію тиску на росію

На тому ж заході міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, колишній генеральний секретар НАТО, висловив думку, що шлях до миру полягає у зміні "розрахунків путіна".

Якщо ціна, яку йому доведеться заплатити, буде занадто високою, він може погодитися на щось менше. Я не думаю, що ми можемо змінити думку путіна – сказав Столтенберг.

Президент Фінляндії заявив, що всі умови для справедливого миру в України навряд чи будуть виконані